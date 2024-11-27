أخرج جده من قبره لحضور مباريات فريقه المفضل.. المنصات تتفاعل مع سلوك مشجع أرجنتيني

تفاعلت مواقع التواصل مع مشجع أرجنتيني قرر حضور مباريات فريقه المفضل “راسينغ كلوب” بجمجمة جده التي أخرجها من القبر عام 2019.

وخلال أول تتويج للنادي بلقب "كوبا سود أميركانا" بعد فوزه على فريق "كروزيرو" البرازيلي في المباراة التي أقيمت في باراغواي، ظهر هذا المشجع وسط آلاف المشجعين الآخرين وهو يحمل جمجمة جده.

ومنذ 5 سنوات، لم تفارق هذه الجمجمة هذا المشجع وهي حاضرة معه في كل احتفالات الفريق الذي كان جده الراحل واحدا من عشاقه وكان يحلم برؤيته متوجا بـ"كوبا سود أميركا".

وتفاعل رواد على منصات التواصل مع هذا الحدث الغريب حيث كتب مارتن: "شغف كرة القدم قد يدفعك لفعل المستحيل.. لكن أن تخرج جدك من قبره؟! هذا صعب تقبله".

كما كتب كريم: "جده مرتاح في قبره مش سائل لا في ماتش ولا كورة.. يسكت؟ لا حفيده جابو من جمجمته وطلعه". في حين كتبت ماريكا: "الأغرب من فوز راسينغ باللقب. وجود جمجمة هذا المشجع. يا له من تصرف غير متوقع".

أما كارلا، فكتبت: "هل هناك سبب منطقي لما قام به؟ لماذا يحمل جمجمة جده هذا غير طبيعي".

ويدعى هذا المشجع غابرييل أراندا فيما يدعى جده الراحل فالنتين. ويرى البعض أن جمجمة الجد جلبت الحظ لفريق "راسينغ"، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا ببطولة الدوري الأرجنتيني.