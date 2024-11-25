مغردون يحتفون بأرقام صلاح القياسية ويعتبرون خلعه القميص تحذيرا

نال النجم المصري محمد صلاح تفاعلا افتراضيا واسعا عقب تحطيمه أرقاما قياسية جديدة خلال فوز فريقه ليفربول الدراماتيكي على حساب مضيفه ساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب محمد صلاح النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ سجل هدفين في شباك الخصم ليقود ليفربول إلى الفوز بنتيجة 3-2، معززا صدارة الريدز في الدوري الإنجليزي مع توسيع الفارق مع وصيفه مانشستر سيتي إلى 8 نقاط.

واستحق النجم المصري جائزة أفضل لاعب في المباراة، مدونا على سلسلة أرقام قياسية جديدة، أبرزها تسجيله الهدف رقم 100 بقميص ليفربول بالدوري الإنجليزي خارج ملعب "أنفيلد"، ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وبلغ "الملك المصري" الهدف رقم 300 مع كل الأندية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الكروية منذ عام 2010، كما سجل صلاح 10 أهداف على الأقل للموسم الثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وفي خضم الأرقام القياسية الإيجابية بصم صلاح على رقم سلبي في تاريخه الكروي، إذ حصل على بطاقة صفراء بعدما خلع قميصه احتفالا بهدف الفوز على ساوثهامبتون.

وتعد هذه البطاقة الصفراء التاسعة في تاريخ صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز، والخامسة من نوعها التي يحصل عليها بسبب خلع القميص احتفالا بأهدافه.

احتفاء وتحذير

ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ 2024/11/25 جانبا من تعليقات النشطاء والمغردين على أرقام صلاح الجديدة واحتفاله بخلع القميص.

وعلق هشام أبو شنب قائلا "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الموسم الحالي، وبإذن الله تكمل الفرحة ويفوز مع ناديه ليفربول بالدوري ودوري الأبطال ويتوج بالكرة الذهبية".

وحذر أحمد جمعة من مغبة التفريط بالنجم المصري في ظل عدم تمديد عقده مع الريدز، إذ قال "آه (نعم) أخذ إنذارا بسبب خلعه التيشرت (القميص)، لكنه وجه إنذارا عنيفا إلى ملاك ليفربول، إنه في أفضل فورمة ويستحق تعاملا خاصا، وإلا قد أعذر من أنذر".

ورد أحمد سليم على أحمد جمعة مطالبا النجم المصري بضرورة البحث عن نادٍ يقدر قيمته الكروية في عالم الساحرة المستديرة، إذ قال "مفيش (لا يوجد) أي احترام لصلاح من إدارة ليفربول، يا ريت يسيب (يترك) الفريق ويشوف نادي يعرف قيمته كويس (جيدا)".

في المقابل، قللت غادة من أرقام صلاح الجديدة، وقالت "ما شفناه سوا شي (لم نره يقدم مستوى كبيرا) مع منتخب بلاده ولا حتى يقاتل، هو بس يلعب في الدوري الإنجليزي ولو طلع لأي دوري عربي فلن نشاهد ربع مستواه".

وعقب المباراة ألمح صلاح إلى الرحيل عن ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم، مشيرا إلى أنه لم يتلقَ حتى الآن أي عرض بشأن البقاء مع ليفربول.

وأضاف "أنا أقرب للرحيل من البقاء فيه، أحب الجماهير وتحبني، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي".