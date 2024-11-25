"بيروت تقابلها تل أبيب".. مغردون يتفاعلون مع معادلة حزب الله الجديدة

تفاعل مغردون مع العمليات العسكرية الواسعة التي نفذها حزب الله ضد إسرائيل أمس الأحد، والتي استهدفت مناطق متعددة في الشمال والوسط -بما فيها تل أبيب- للمرة الأولى منذ بدء المواجهات.

وأعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية نوعية، مستخدما صواريخ ومسيّرات انقضاضية استهدفت منشآت عسكرية إسرائيلية حساسة.

وشملت الأهداف قاعدة أشدود البحرية التي تم استهدافها لأول مرة وقاعدة غليلوت في ضواحي تل أبيب، إضافة إلى قاعدة حيفا البحرية وقاعدة زفولون للصناعات العسكرية.

ووثّق الحزب عملياته من خلال مقاطع فيديو نشرها عبر قنواته الإعلامية، كما نشر صورة أرفقها بعبارة "بيروت تقابلها تل أبيب"، مشيرا إلى أنها المعادلة التي تحدث عنها الأمين العام للحزب نعيم قاسم في خطابه الأخير.

من جهتها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 340 صاروخا خلال يوم واحد، مما أدى إلى دخول 4 ملايين إسرائيلي إلى الغرف المحصنة، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين وأضرار في مبانٍ سكنية عدة.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو توثق الأضرار التي خلفتها الصواريخ في مناطق مختلفة، خاصة في مدينتي نهاريا وحيفا، مما يشير إلى حجم وتأثير الهجمات التي نفذها حزب الله.

جدوى العمليات

واستعرضت حلقة 25-11-2024 من برنامج "شبكات" تغريدات بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، والتي انقسمت بين مؤيد ومتشكك في فاعلية هذه العمليات.

وبحسب رأيه، أشاد المغرد أدهم بتكثيف حزب الله هجماته بشكل غير مسبوق، وغرد يقول "حزب الله كثف هجماته أمس بصورة غير مسبوقة باتجاه إسرائيل وأطلق صواريخ نوعية، والقادم أعظم".

وفي السياق ذاته، عبّر المغرد يماني عن تأييده العمليات، متوعدا إسرائيل بمزيد من الضربات القوية، وكتب "سيصيبكم الرعب كما فعلتم بأطفال غزة ولبنان، وقريبا ستصلكم صواريخ حزب الله من النوع القوي البأس، اليوم الصاروخ يلحق الضرر الكبير بالهدف، وغدا وقريبا الصاروخ سيمحو الهدف من وجه الأرض".

في المقابل، أبدى المغرد بهاء تشكيكه في فاعلية هذه العمليات، وكتب يقول "من يركز في العمليات العسكرية التي يقوم بها حزب الله ضد إسرائيل يلاحظ أن التصريحات عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة وليس هناك أي إصابات في الأرواح والممتلكات، وهذا الموضوع متكرر منذ أكثر من سنة، في حين الضربات الإسرائيلية بتدمر أبراج سكنية وتسويها بالأرض بمن فيها".

ومن زاوية أخرى، تساءل الناشط ياسر ساخرا من فشل دفاعات إسرائيل الجوية، وغرد يقول "يوم أمس رأيت فلسطين المحتلة تنزل فيها صواريخ حزب الله بحرية، هل دفاعات إسرائيل باتت ضئيلة؟".

من جهته، رد الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد بغارات مكثفة ومتتالية على مناطق واسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت -بحسب وسائل إعلام لبنانية- مباني سكنية في الطيونة وحارة حريك والعمروسية ومعوض والكفاءات وبرج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مبنيين سكنيين في الغبيري- حي فرحات، ومبنى في الشويفات- حي الجامعة.

وقال إن طائراته استهدفت 12 مركزا قياديا لحزب الله كانت تستخدم للتخطيط والقيادة وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك مواقع استخدمتها وحدة الاستخبارات التابعة للحزب.