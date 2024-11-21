شعار "جاغوار" الجديد يصدم مغردين فماذا قالوا؟

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الشعار الجديد الذي كشفته شركة “جاغوار” لصناعة السيارات، مسدلة الستار على شعارها الشهير الذي كان فيه الفهد الرشيق جزءا أساسيا.

ونشرت الشركة المملوكة لمجموعة "تاتا موتورز" الهندية إعلانا ترويجيا لإعادة إصدار علامتها التجارية لكنه خلا من أي سيارة، إذ تضمن مخلوقات ملونة تشبه كائنات فضائية، وانتهى بشعار بسيط.

وسارع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس إلى التعليق على إعلان جاغوار متسائلا "هل تبيعون سيارات؟"، لترد عليه الشركة بالإجابة "نعم"، متطلعة لرؤيته في ميامي.

انحياز للشعار القديم

ولاقى شعار جاغوار الجديد تفاعلا كبيرا على الشبكات الافتراضية، وسط انحياز للشعار القديم وصدمة من الجديد رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ 2024/11/21.

ومن هذه التعليقات ما قالته علياء في تغريدتها "الشعار الجديد بسيط وأنيق، لكن القديم كان يحمل روح الفخامة والحركة والرقي التي تناسب اسم جاغوار أكثر، الكلاسيك أحيانا يصعب يتفوق عليه".

ويعتقد محمد بن خليفة أن "الشعار الجديد لا يوحي بأي فخامة.. الجاغوار اشتهرت بشعارها وفخامتها الكلاسيكية"، مرجحا أن الشركة "تريد منافسة العلامات الأوروبية المتوسطة وتخلت عن منافسة كبار المصنعين".

ورغم إقراره بأن التغيير كان مطلوبا منذ فترة طويلة فإن أحمد قال "من زمان المفروض التغيير، الشعار القديم حلو وفخم بس ما يصلح يكون للسيارات، يصلح يكون شعارا لماركة ساعات أو عطور، أما لشعار سيارة فلا يصلح نهائيا".

وترى بسمة أن الشعار الجديد نسخة كربونية مكررة من شعار شركات السيارات الأخرى، وقالت "أسوأ شيء جالسة تسويه شركات السيارات حذف الشعارات الرسومية واستبدالها بحروف فقط، كل السيارات صارت وحدة يختلف الخط فقط مثل لكزس".

في المقابل، أشادت لانا عامر بالشعار الجديد، إذ قالت "جاغوار دائما متميزة في تصاميمها، والشعار الجديد يعني بداية جديدة، أتوقع السيارة الجاية بتكون مبهرة أكثر من قبل، من جد (صدقا) أشوفهم يطورون أنفسهم بشكل جميل".

ومن المتوقع أن تعتمد شركة "جاغوار" خطة لتحويل سياراتها التي تعمل على البنزين والديزل إلى كهربائية بالكامل، وذلك على هامش إطلاق علامتها التجارية الجديدة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل خلال أسبوع ميامي للفنون.