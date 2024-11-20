هروب ضابط إسرائيلي من قبرص بسبب غزة يثير تفاعلا افتراضيا واسعا

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هروب ضابط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وزوجته من جزيرة قبرص بسبب مخاطر اعتقاله من قبل السلطات المحلية، في ظل ملاحقته قضائيا بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقاتل أليشع ليفمان منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 على رأس سرية دعم لوجستية.

والأسبوع الماضي، سافر الضابط الإسرائيلي مع زوجته إلى جزيرة قبرص، للاحتفال بالذكرى السابعة لزواجهما، لكن الرحلة انتهت قبل موعدها بشكل مفاجئ.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، غادر أليشع وزوجته جزيرة قبرص إلى إسرائيل بعد أن خاطبته وزارتا الخارجية والعدل والسفارة الإسرائيلية في قبرص وطلبت منه مغادرة الجزيرة فورا، بسبب مخاطر اعتقاله من قبل السلطات القبرصية.

وكانت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية -التي تأسست في بلجيكا بعد استشهاد الطفلة هند (6 أعوام) في غزة- قد قدّمت شكوى رسمية للسلطات القبرصية ضد الضابط الإسرائيلي أليشع ليفمان تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي عثر على جثمان الطفلة الصغيرة هند و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها بعد أن حاصرتها دبابات الاحتلال الإسرائيلي داخل مركبة وقتلت أفرادا من أقربائها قرب محطة للمحروقات في غزة.

وقدّمت المنظمة الحقوقية فيديوهات نشرها الضابط الإسرائيلي على حساباته الافتراضية يتفاخر فيها بتدمير منازل الفلسطينيين واعتزامه حرق غزة بالكامل.

وكانت مؤسسة "هند رجب" قدّمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شكاوى ضد ألف عسكري إسرائيلي بأسمائهم وأدلة لإدانتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تفاعل افتراضي

ولاقى هروب الضابط الإسرائيلي من قبرص تعليقات كثيرة على مواقع التواصل رصدها برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ 2024/11/20.

ومن بين هذه التعليقات ما قالته سارة في تغريدتها "استشهدت الطفلة المسكينة هند رجب، وما زالت دماؤها تطارد هؤلاء المجرمين في كل دول العالم".

وذهبت سوسن في الاتجاه ذاته قائلة "هذا الضابط ليس سائحا، هو خائف، يتمنى النوم براحة، هو خائف وملاحق، مرتعب ودائم الترقب".

واستهجن عمار حصر ما جرى في قطاع غزة تحت بند "جرائم حرب"، إذ قال متسائلا "جرائم حرب؟! اللي حصل في غزة إبادة بشرية مروعة بلا رحمة وتحت أنظار العرب والعالم، عن أي جرائم حرب تتحدثون؟!".

وقللت حنان من الواقعة أو سجن الضابط الإسرائيلي، إذ قالت "وما ضرهم لو تم سجنهم أو محاكمتهم؟! ما الذي سيغيره؟! لا شيء".

بدوره، يعتقد مجدي أن "قبرص وكر للصهاينة وغسيل الأموال"، مضيفا "قبرص تعتبر مستوطنة يهودية، ولن يعتقله أحد هناك".