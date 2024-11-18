صورة لترامب وهو يأكل البرغر ويشرب الكولا تفجر انتقادات واسعة

رغم تعهده بجعل أميركا صحية فإن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ظهر في الطائرة برفقة روبرت كينيدي والملياردير إيلون ماسك وهم يأكلون البرغر ويشربون الكولا، مما أثار انتقادات واسعة.

وكتب ترامب تعليقا على الصورة قال فيه "مهمة جعل أميركا صحية مجددا ستبدأ غدا".

وكان ترامب قد رشح روبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية في إدارته المقبلة، وقال إنه سيعمل على إعادة مجمعات الصناعات الغذائية وشركات الأدوية والغذاء الأميركية إلى تقاليد معايير البحث العلمي الذهبية من أجل إنهاء وباء الأمراض المزمنة، و"جعل أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى".

لكن الكثير من الأميركيين انتقدوا ترامب لاختياره كينيدي لوزارة الصحة، وقالوا إن الرجل حقوقي يحمل بكالوريوس في التاريخ والأدب الأميركي من جامعة هارفارد، كما درس في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وعلق مغردون عرب على صورة ترامب وكينيدي وماسك وهم يأكلون البرغر ويشربون الكولا، وقد رصدت حلقة شبكات (2024/11/18) بعض تعليقاتهم.

وكتب محمد عن كينيدي قائلا "ابن أخ الرئيس الأسبق، وليس في حياته أي إنجاز سوى أنه مشهور، ودفع له الكثير ليترشح للرئاسة ليسرق أصوات الرئيس جو بايدن، لكنه تنازل لترامب الذي كافأه بوزارة الصحة، يعني عادي أن يغير كل شيء لأجل الوظيفة".

وعلق سالم قائلا "الرجل منذ سنوات يعادي كل ما هو غير صحي، جاء ترامب في أيام جعله يرمي مبادئه وشعاراته وقضاياه أدراج الرياح".

أما رشا فرأت أنه لا مشكلة أن يأكل ترامب ورفقاؤه البرغر والكولا من حين إلى آخر "طيب ما المشكلة إذا أكلها من فترة لفترة، يمكن هو المبدأ الثابت أنه يتفاداها لا أن يحاربها، فكلنا نأكل وجبات سريعة من وقت إلى آخر".

وعلق راشد على موضوع ترامب بالقول "لسان حاله يقول: آكل البرغر وآخذ راتبي واسترزق، ولا أعمل الأكل الصحي ويطردني من المنصب".

يذكر أن أكثر من 40% من الأميركيين يعانون من البدانة، وثلثهم يعانون ارتفاع ضغط الدم، و12% منهم يعانون من السكري.