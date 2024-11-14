بعد أحداث أمستردام.. تركيا ترفض استضافة مباراة مع فريق إسرائيلي والمنصات تتفاعل

أثار قرار نقل مباراة فريقي مكابي تل أبيب الإسرائيلي وبشكتاش التركي إلى ملعب محايد في المجر، بعد رفض تركيا استضافتها على أراضيها، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل.

وجاء هذا القرار في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام الخميس الماضي، خلال مباراة جمعت بين مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، مما أثار مخاوف وقلقا لدى الدول المستضيفة لمباريات الفرق الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين مكابي تل أبيب وبشكتاش على ملعب الأخير في مدينة إسطنبول التركية، إلا أن السلطات التركية قررت عدم استضافتها على أراضيها لأسباب لم يتم الكشف عن تفاصيلها، مما اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للبحث عن ملعب بديل محايد لإقامة اللقاء.

وبعد مفاوضات، وافقت المجر على استضافة المباراة، ولكن بشرط أن تُلعب من دون حضور جمهور لاعتبارات أمنية، وهو ما أكده نادي بشكتاش في بيان رسمي، داعيا جماهيره إلى عدم السفر لحضور المباراة، وبناء على ذلك، اعتمد يويفا ملعب "ناجيردي" في مدينة دبرتسن المجرية لاحتضان اللقاء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

واستعرضت حلقة 14-11-2024 من برنامج "شبكات" تعليقات بعض المغردين الذين أجمعوا على أن تصرفات وسلوكيات الجماهير الإسرائيلية الاستفزازية ستؤدي إلى عواقب سلبية على الفرق الإسرائيلية والدول المستضيفة لها.

ووفقا لرأي المغرد سميث، فإن الدول ستتردد مستقبلا في استضافة الفرق الإسرائيلية، وكتب يقول: "ستخشى الدول على ملاعبها وعلى ممتلكاتها في حال استقبال فرق إسرائيلية من الآن فصاعدا، لأنه ظهرت نواياهم في تفجير الأوضاع".

حصاد الكراهية

واتفق معه الناشط نداء، الذي اعتبر أن "ما حدث وسط أوروبا في أمستردام أثبت أن الكراهية التي لديهم ضد العرب قد تنفجر في وجههم في أي مكان بالعالم".

ومن جانبها، لم تستبعد المغردة كارما أن يحصد الإسرائيليون نتائج أفعالهم، قائلة: "سيحصدون الكراهية التي زرعوها دمارا عليهم، سيظل الصهيوني منبوذا بسبب جرائمه، والأجدر أن ينبذ من الرياضة كلها"، مؤكدة أن سلوكهم سيجعلهم عرضة للمقاطعة الرياضية الدولية.

أما المغرد خالد، فقد حمّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية ما جرى، موضحا أنهم "قاموا باستفزاز الجماهير العربية والجاليات العربية في هولندا بهتافات مسيئة، ثم استغربوا من ردود الفعل!"، ومن زاوية أخرى أكمل تغريدته محذرا: "المجر في الحقيقة ورطت نفسها مع هؤلاء".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المجر مباراة لإسرائيل، فضمن الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن المباراة التي كان من المقرر أن يستضيفها منتخبه الوطني ضد إسرائيل، تم نقلها إلى دبرتسن في المجر وستقام دون جمهور.