نجل ترامب يهدد زيلينسكي بخسارة مصروفه.. كيف علق مغردون؟

يعتبر الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترامب من أشد منتقدي إدارة الرئيس الحالي لإنفاقها مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مقارنة بما قدمته جميع دول أوروبا مجتمعة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا، وقبل أن يترك جو بايدن مقاليد البيت الأبيض في يد ترامب قررت إدارته تسريع إرسال 6 مليارات دولار مما تبقى من المساعدات الأمنية والعسكرية إلى كييف.

وحسب ما ورد في برنامج "شبكات" ضمن حلقة (2024/11/12)، فإن نجل ترامب -الذي لم يذكر البرنامج اسمه- لا يخالف والده الرأي، فقد نشر يوم أمس مقطعا مصورا مدته 10 ثوان، تظهر فيه صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع تعليق يقول "(وجهة نظر): أنت على بعد 38 يوما من خسارة مصروفك".

و38 يوما هي المدة المتبقية حتى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول، الموعد الذي تجتمع فيه قوائم الناخبين من الولايات الأميركية الـ50 وواشنطن العاصمة للإدلاء رسميا بأصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.

وقد أثار منشور نجل ترامب تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت بعضها حلقة (2024/11/12) من برنامج "شبكات".

ففي رأي محمد فإن "زيلينسكي في موقف لا يحسد عليه.. وعليه الآن أن يتحمل قرارات ترامب ويجلس دائما في حالة توتر لأن قرارات ترامب غير متوقعة".

وجاء في تعليق كرم "ترامب رجل أعمال متمرس في المفاوضات والتسويات، يميل إلى تجفيف الموارد بدلا من الحلول العنيفة، سيسعى إلى التضييق المالي كأداة ضغط، وأوكرانيا ستعاني جدا معه".

وتساءل عبد الله قائلا: "هل نجل ترامب جاهل سياسيا ليرتكب مثل هذا الخطأ؟ السخرية بشكل واضح لا تليق بمنصب والده.. في الحقيقة والده نفسه لا يقل جهلا سياسيا عنه".

أما سيرين فقالت "أميركا ستبقى داعمة لأوكرانيا ضد روسيا بغض النظر عمن في البيت الأبيض.. السياسة لن تتغير؛ قد تكون هناك محاولات خلق بلبلة.. لكن الأساس أن أميركا مع أوكرانيا".

ويذكر أن ترامب اتصل بزيلينسكي عقب فوزه، وقال موقع "أكسيوس" الذي نقل الخبر عن مصدر مطلع إن المكالمة الهاتفية حملت في طياتها مفاجأتين: الأولى تمثلت في مشاركة الملياردير إيلون ماسك، أما الثانية فهي أن زيلينسكي كان مطمئنا إلى حد ما بما سمعه من ترامب.

وفي المقابل، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترامب على فوزه، وأبدى استعداده للحوار معه، وأضاف أن أي أفكار بشأن تسهيل إنهاء أزمة أوكرانيا تستحق الاهتمام.