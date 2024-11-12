كيف علق مغردون على القفزة الصاروخية التي حققتها البيتكوين؟

حققت البيتكوين، أشهر عملة رقمية مشفرة في العالم، قفزة صاروخية، إذ تجاوزت قيمتها أمس حاجز الـ89 ألف دولار أميركي، فلماذا هذه القفزة الصاروخية؟

تعني هذه القفزة أن قيمتها السوقية الإجمالية العالمية تجاوزت تريليونا و736 مليار دولار، وبهذا تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للفضة التي تبلغ تريليونا و733 مليار دولار، لتصبح البيتكوين بذلك ثامن أكبر أصول العالم.

وشهدت معظم العملات الرقمية المشفرة الأيام الماضية دفعة قوية، ودفع هذا الارتفاع بالقيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19. وبلغت قيمة الاستثمارات في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي فقط، أكثر من 2.6 مليار دولار.

وكانت البيتكوين قد ارتفعت إلى 68 ألف دولار بعد الإعلان عن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية التي أجريت أخيرا، مع العلم أن ترامب تعهد بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للعملات المشفرة"، رغم أنه كان من أشد المحاربين لها في فترة ولايته الأولى.

وقد رصدت حلقة (2024/11/12) من برنامج "شبكات" بعض التحليلات والتعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي عن مكاسب البيتكوين وتوقعات سوقها العالمية.

وكتب خالد مطاوع يقول إن "البيتكوين كانت مستعدة للانفجار السعري ومؤهلة للصعود بين 140K و250K ولكن بحاجه لنقطة انطلاق تسهل دخول السيولة للسوق، وكانت فوز ترامب".

أما عبد العزيز فغّرد يقول إن "الصعود الجميل للبيتكوين الأيام الماضية كان بسبب أنه لا يوجد أمامها أي مقاومة، الآن أمام مقاومة منتصف القناة السعرية على الأسبوعي منها، يبدأ يصحح.. ما زال أمامها هدف 102 ألف".

ويرى محمد المصري أن "المحرك الأكبر للسوق والبيتكوين حاليا من السوق الأميركية. أما السوق الآسيوية فما زال أداؤها ضعيفا، مقارنة مثلا بالدورات السابقة، أو حتى بصعود البيتكوين بداية السنة الحالية".

وجاء في تغريدة عبد الملك الصقيه "البيتكوين إذا ارتفعت تشعر أن من المستحيل هبوطها، وإذا هبطت تقول مستحيل أن ترجع ترتفع، أغلب أوقات السنة سعرها يتذبذب بشكل بسيط وفي أيام قليلة ترى انهيارا أو صعودا صاروخيا".

ويذكر أن توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين ترجح أن تصل البيتكوين إلى 100 ألف دولار بنهاية العام الجاري أو بعد دخول ترامب البيت الأبيض، ويتوقعون أن تصل إلى مستوى 150 ألف دولار بحلول نهاية العام القادم 2025.

ويقول مقدم برنامج "شبكات" أحمد فاخوري إن هذه التوقعات هي في الجانب المتفائل، "فتاريخ العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، يعلمنا أن التقلبات الجذرية هي جزء من طبيعة العملات المشفرة، وقد تنخفض بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها".