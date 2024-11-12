كارثة ثقيلة.. هكذا احتفى مغردون بمقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة

احتفى مغردون بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة، والذي وصفته وسائل إعلام عبرية “بالكارثة الثقيلة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل 4 من جنوده في معارك بشمال قطاع غزة، وهم "أور كاتس" و"نافيه يائير أسولين" و"غاري لالرواكيما" و"أوفير إلياهو".

والجنود الأربعة من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، وهو من أكبر ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، ويضم 5 كتائب عسكرية، تتمركز جميعها في الضفة الغربية.

ووصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقتل الجنود الأربعة بالكارثة الثقيلة، وأوضحت أنهم قتلوا داخل مبنى استُهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ويوم أمس، كان جيش الاحتلال قد أعلن كذلك مقتل ضابط برتبة رائد في معارك وقعت شمالي القطاع، وقال إنه كان يشغل قائد فرقة في وحدة "لوتار"، وهي من وحدات النخبة المختصة بالحماية من الهجمات الإرهابية.

إعلان القسام

وجاء الإعلان الإسرائيلي عن مقتل هؤلاء الجنود والضابط بعد يوم من إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها أجهزوا من المسافة صفر على قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا.

وقالت القسام إن ذلك حدث بعد استهداف تلك القوة بقذيفة آر بي جي مضادة للأفراد، ثم استهدافهم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية في غرب منطقة الشيماء شمالي بيت لاهيا.

وقالت القسام أيضا إن قواتها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم في منطقة البركة غربي بيت لاهيا.

ورصد برنامج شبكات (2024/11/12) جانبا من تفاعل مغردين مع هذا الإعلان، ومن ذلك ما كتبه زهير إذ قال إن "العدو لا يقدم العدد الحقيقي لقتلاه.. المقاومة لديها الحقيقة، موتى العدو في تزايد رهيب يربك العدو الذي يحارب الأطفال والنساء".

واتفق معه حميد الذي غرد "إذا قال 4 يعني أن العدد مضاعف وزد النصف أي 10″، بينما كتب حليم "يكاد يوجد في كل متر دبابة وجنود وغلق الحدود والخذلان والتجويع وكثرة العدو.. رغم ذلك صامدون".

أما نابوي فقال "نفخر بمقاومتنا الباسلة المتحكمة في أرض المعركة بأدوات وسلاح بسيط محلي الصنع وشديد الانفجار، أما الكيان الصهيوني العنصري مدعوم من الإدارة الأميركية ودول الغرب بسلاح وعسكر واستخبارات وأموال من أجل قتل الأطفال".

وبمقتل الجنود الخمسة، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة إلى 787 بين جندي وضابط، بحسب أرقام الجيش الإسرائيلي.