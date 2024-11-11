بعد عملياتها المميزة شمال غزة.. مغردون يشيدون بأداء المقاومة وصمودها

أثارت عمليات المقاومة الأخيرة في شمال قطاع غزة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية كمائنها ضد جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء التوغل الإسرائيلي الأخير.

وضمن عملياتها المستمرة، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية مختلفة ضد جيش الاحتلال في مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة.

وجرت العملية الأولى في مخيم جباليا، بينما نُفّذت العمليتان الأخريان في مدينة بيت لاهيا، على بُعد كيلومترين فقط من السياج الفاصل مع المستوطنات.

كما نشرت القسام بيانات منفصلة للهجومين على قوات الاحتلال في بيت لاهيا، الأول كان في منطقة الشيماء شمال المدينة، واستهدف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا، باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، وأعلنت أنه تم الإجهاز على القوة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية من مسافة صفر.

أما الهجوم الثاني فكان غربي بيت لاهيا، في منطقة البركة، حيث استهدفت القسام قوة إسرائيلية راجلة أخرى، مما أسفر عن سقوط قتيل وجريح من جنود الاحتلال.

عمليات نوعية

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي الياسين والتاندوم، وتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل في مخيم جباليا.

وبعد ساعات قليلة من إعلان القسام عن هذه العمليات، أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابطين من اللواء 401 للمدرعات بجروح خطيرة في المعارك شمال القطاع، كما نشر بيانًا آخر أكد مواصلة قوات الفرقة 162 عملياتها العسكرية في منطقة جباليا.

وقد نشر الجيش بيانًا آخر أعلن فيه مواصلة قوات الفرقة 162 عملياتها العسكرية في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأبرزت حلقة 11-11-2024 من برنامج "شبكات" تعليقات بعض المغردين الذين أجمعوا على قدرة المقاومة الفلسطينية على إلحاق خسائر بالاحتلال الإسرائيلي رغم تفوقه العسكري، وصمودها وإمكانية استمرارها في القتال لسنوات قادمة.

وبحسب الناشطة عبير السيد فإن المقاومة ما زالت قادرة على توجيه ضربات قاتلة للاحتلال وكتبت تقول "400 يوم من العدوان البربري على قطاع غزة، وأكثر من شهر على محاصرة جباليا وإبادة الشمال، لكن لا تزال المقاومة تفاجئنا بعمليات نوعية فارقة ومؤلمة للاحتلال".

صمود المقاومة

واتفقت المغردة مايا رحال مع السيد في رأيها حول صمود المقاومة وغردت "كتائب القسام وفصائل المقاومة قادرون على إعادة بناء قوتهم في المناطق التي يجتاحها الاحتلال، وقادرون على القتال لسنوات عديدة".

وفي السياق ذاته، يرى الناشط أنور أن الصورة هي "جيش مدجج بأحدث الأسلحة والمعدات ولا يستطيع هزيمة جماعة مسلحة محاصرة من عشرين سنة".

أما الناشطة هدى حامد، فأشارت من زاوية أخرى إلى أن "تنوع عمليات المقاومة وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق متفرقة.. هذا مهم جدا في حرب الاستنزاف وإرباك العدو الإسرائيلي الموجود في كل مكان في غزة تقريبا".

ووفقا لتقارير صحفية فإن كتائب القسام أعلنت عن تنفيذ أكثر من 120 هجومًا ضد جيش الاحتلال، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطقِ شمال قطاع غزة، وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

واستهدفت خلالها نحو 42 دبابة ميركافا، و25 ناقلة جند، و24 جرافة عسكرية، و3 جيبات.