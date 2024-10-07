مغردون: عملية بئر السبع كشفت هشاشة الأمن الإسرائيلي وجبن جنوده

أثار إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندية من شرطة حرس الحدود وإصابة 13 آخرين، بعملية طعن وإطلاق نار في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن منفذ العملية هو فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من سكان قرية العقبي، قرب منطقة حورة، ووصل إلى محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، واتجه إلى فرع مطعم ماكدونالدز، ثم أطلق النار بشكل عشوائي على الموجودين، إلى أن وصلت الشرطة الإسرائيلية وقتلته في المكان ذاته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المجندة التي قتلت في العملية اسمها شيرا سوسليك وتبلغ 19 عاما، وهي ضابطة صف بحرس الحدود التابع للشرطة الإسرائيلية.

واستعرضت حلقة 7-10-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تعليقات النشطاء والتي أجمعت على جبن ورعب جنود الاحتلال وخوفهم أمام مواجهة سلاح المقاومين.

وبحسب الناشط أبو مريم فإن العملية أوضحت مدى جبن وخوف جنود الاحتلال وغرد قائلا "عملية بئر السبع كشفت جبن ورعب الجيش الصهيوني، رأينا بأعيننا الجنود وهم يهربون ويحملون السلاح اعطوا فلسطين سلاح بـ1% مما تعطوه للعدو الجبان وفلسطين ستتحرر".

واتفقت صاحبة الحساب شاها مع أبو مريم في وجهة نظره وقالت "عملية بئر السبع في جملة وحدة هزت قلب إسرائيل! كدا معناه أن المقاومة واصلة لأعماق تل أبيب".

وأيدت المغردة مايا رأي من سبقاها وغردت تقول "عملية بئر السبع البطولية والنوعية تبعث برسالة مفادها أن اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال الفاشي هي لغة القوة والرصاص".

فيما أشار المغرد أحمد إلى أن هناك تطورا جديدا في ساحة العمليات وكتب يقول "عودة العمليات الاستشهادية داخل الأراضي المحتلة، هذه العودة تمثل تحديا أمنيا جديدا لإسرائيل".

ومن جهته علق الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة على العملية قائلا "منفذ العملية هو أحد الأبطال من الداخل المحتل، وشباب الداخل قادرون على امتلاك الوسائل الكفيلة بإيلام المحتل بشتى الطرق الممكنة وإسناد أبناء شعبهم في غزة المكلومة".