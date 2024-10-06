هل تهاجم إسرائيل منشآت نووية أو نفطية إيرانية؟.. كيف علق مغردون؟

أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم “كبير وقوي وقاسٍ” على إيران، ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجوم "اعترضنا مئات الصواريخ في أكبر هجوم بالصواريخ بعيدة المدى في التاريخ.. لم تكن أي دولة في العالم لتقبل بمثل هذا الهجوم، ولدى إسرائيل واجب وحق الدفاع عن نفسها والرد على تلك الهجمات، وسنفعل ذلك".

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن جميع الخيارات مطروحة أمام الجيش لضرب إيران. وبالطبع، أهم هذه الخيارات هي استهداف المنشآت النووية.

ولدى إيران 5 مفاعلات نووية رئيسية معلنة، تخضع للمراقبة والتفتيش، أهمها مفاعل بوشهر ومفاعل نطنز ومفاعل أراك، إضافة إلى مفاعلات ومنشآت نووية سرية تحت الأرض.

وتلي المنشآت النفطية المفاعلات النووية في الأهمية لدى إيران، نظرا لأهميتها الاقتصادية العالية، فإيران واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم.

وتمتلك إيران 10 مصافي نفط، وأكبر 5 منها: أصفهان وعبادان وبندر عباس، ونجم الخليج الفارسي وكرمانشاه.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى وقوفها إلى جانب تل أبيب في الرد على إيران، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن عارض فكرة ضرب المنشآت النووية والنفطية، وقال "لو كنت مكان الإسرائيليين لفكرت في بدائل أخرى غير ضرب المنشآت النفطية الإيرانية".

وهو الأمر الذي خالفه فيه الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قال "عندما سألوا بايدن ما إذا كان يتعين على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، كان ينبغي أن تكون الإجابة اضربوا الأسلحة النووية أولا وفكروا لاحقا في ما سيأتي".

ورصد برنامج شبكات في حلقته (2024/10/6) جانبا من تعليقات مغردين بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، وبنك الأهداف الإسرائيلي، ومنها ما كتبه حمزة "لو ضربت إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية ستتخلى عنها أميركا، لأن النفط أهم من إسرائيل في أجندتها"

أما حسن، فغرد "متى ستحول إيران فرصة الدفاع إلى الهجوم؟ إسرائيل تهدد بضرب إيران وهي مسألة وقت.. فلماذا لا تطبق إيران على القواعد الإسرائيلية بضربة واحدة؟".

وكتبت هديل أحمد "أتمنى أن تضرب إسرائيل المفاعلات النووية الإيرانية، ثم ترد إيران وتضرب المفاعلات الإسرائيلية، ثم ترد أميركا وتقلع حذور النظام الخميني".

ويرى إبراهيم أن إسرائيل "سترتكب فظائع ذات بعد مشهدي حتى حلول ومرور يوم السابع من أكتوبر، وقد تذهب تضرب إيران لا لشيء، فقط لتغيير وقع التاريخ على معنويات جمهورها".

فيما يرى محمد أن إيران "ما زالت مقتنعة بإمكانية التفاهم على ملف لبنان، ولكن ما رح يدوم هالشي ورح يوصلوا لنهاية مغلقة، مالهم بعدها إلا حتمية الصدام المباشر مع إسرائيل"

وتحسبا لأي استهداف إسرائيلي، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قبل أيام، تأمين المنشآت النووية ضد أي هجمات محتملة.

أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فقد استبعد ضرب إسرائيل لمنشآت بلاده النووية، وهددها بالقول "أي هجوم جديد من إسرائيل على إيران، سيواجه برد إيراني أكثر شدة وأقوى من ذي قبل".