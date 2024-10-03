خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي بلبنان ومغردون: نتنياهو ساقهم إلى الجحيم

تفاعل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان جيش الاحتلال عن مقتل 8 أفراد، بينهم 3 ضباط، وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة بأول اشتباك مباشر بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وفي تطور لافت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المصابين نحو 35 جنديا، بينما ذكر مركز زيف الطبي الإسرائيلي أنه استقبل 39 جنديا مصابا، ووصفت وكالة رويترز هذه الخسائر بأنها الأكثر دموية على الجبهة اللبنانية خلال العام الماضي.

أما عن تفاصيل الاشتباكات، فقالت الإذاعة الإسرائيلية إن قوة من وحدة إيغوز، وهي وحدة كوماندوز خاصة من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، واجهت مسلحين داخل أحد المباني في إحدى قرى الجنوب اللبناني، وتم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية، وخلال عملية الإنقاذ، واصل مسلحون من حزب الله إطلاق قذائف هاون باتجاه القوات، وهي من جهتها ردت بإطلاق نيران كثيفة من الدبابات والمدفعية.

ومن جانبه، أكد حزب الله تصديه لـ3 محاولات توغل إسرائيلية، مُوقِعا خسائر في صفوف القوات المهاجمة في مناطق العديسة ومارون الراس ويارون.

وأثارت هذه التطورات موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزت حلقة 3-10-2024 من برنامج "شبكات" بعضا منها والتي اتفقت في مجملها على أن التوغل البري في لبنان هو تكرار آخر لسيناريو هزيمة "الجيش الذي لا يقهر" التي حدثت في غزة.

تكرار سيناريو

وبحسب المغردة مايا فإن مصير الجنود الإسرائيليين كان محتوما، وغردت محذرة من تكرار سيناريو غزة في لبنان وقالت ساخرة "الجيش الذي لا يقهر حاول اجتياز الحدود اللبنانية، فكان مقتل 8 جنود من قوات النخبة هو مصيرهم المحتوم" مردفة -ما معناه- أن "قرار المتطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاجتياح البري للبنان سيجعل "سيناريو مقتل جيشه الذي لا يقهر بغزة يتكرر في لبنان".

وأيد الناشط مبارك وجهة نظر مايا وغرد يقول "لقد ساقهم نتنياهو إلى جحيم حزب الله جنوب لبنان، حيث لا لهم من هناك، إلا قتلى أو جرحى أو معاقون".

واتفق المغرد منصور مع من سبقاه بالرأي مشيرا إلى أن "إسرائيل تُعاني في اجتياحها للجنوب وتتكبد خسائر ويبدو أنها تتوجه نحو الفشل في هذه العملية".

مجرد بداية

ومن زاوية أخرى يرى المغرد محمد الجندي أن إسرائيل لا تقوى على الحرب بلا دعم وإسناد وكتب يقول "إسرائيل ما هي إلا قوة جوية بإسناد أميركي، أما على خط المواجهة البرية فالغلبة للمقاومة، ومواجهاتها في غزة تشهد ومواجهات اليوم على الحدود اللبنانية تؤكد".

وفي رد فعل رسمي، علق نتنياهو على الخسائر قائلا إن إسرائيل في ذروة حرب صعبة ضد ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني"، مؤكدا عزم بلاده على الانتصار.

أما مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، فقد وصف العمليات بأنها "مجرد البداية"، مشيرا إلى أن عدد القتلى في صفوف الإسرائيليين أكبر مما تم الإعلان عنه.