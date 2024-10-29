مواقع التواصل تسخر من إعلان جيش الاحتلال سرقة راجمة صواريخ من مخازنه

سخر رواد مواقع التواصل من سرقة راجمة صواريخ قالت إسرائيل إنها استولت عليها من حزب الله، واعتبروها دليلا جديدا على ضعف دولة الاحتلال.

فقد تلقت شرطة الاحتلال بلاغا من الجيش الإسرائيلي يفيد بسرقة شاحنة تحمل راجمة صواريخ، يقول إنه استولى عليها خلال المعارك مع حزب الله في جنوبي لبنان.

وكانت المركبة محفوظة في مكان مخصص شمالي إسرائيل. وقد فتحت الشرطة تحقيقا، وأطلقت بحثا عن الشاحنة وراجمة الصواريخ، إلى أن حددت مكانها بالقرب من مفترق غولاني غرب طبريا.

ولاحقا، أعلنت الشرطة عن توقيف شخصين كانا في الشاحنة، يبلغان من العمر 30 عاما و35 عاما، دون أن تحدد هويتهما أو دوافعهما للسرقة. وقالت إنهما سيعرضان على محكمة في طبريا.

وأثار الخبر كثيرا من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عمر مسلماني "مش عارف، طب كيف سيارة بتنسرق من معسكر جيش، معقول لهدرجه؟".

كما كتب علي "يعني مستغربين سرقة راجمة صواريخ من مخازنهم وهم سرقوا أرض ودولة كاملة وقتلوا شعبا وأجيالا على مدى عقود! بالفعل وقاحة".

أما شيرين حماد فقالت "شو بدهم يعملوا فيها؟ يبيعوها قطع تبديل وينزلوها عالسوق السوداء؟ ولا يهددون بها جيرانهم؟ إشي بيضحك فعلا (شيء يضحك فعلا)".

وأخيرا كتبت رشا سلوم "والله الحق على أميركا الي عم تبعت كل هالرصاص والبارود لشعب مو قدران حتى يحمي رصاصة".

وهذه ليست السرقة الأولى من مخازن الجيش الإسرائيلي، إذ تكررت سرقات الذخيرة والأسلحة خلال السنوات الأخيرة، ففي يونيو/حزيران 2023 تمت سرقة نحو 30 ألف رصاصة لبنادق أتوماتيكية من طراز "إم-16" من مخزن قاعدة تسيئيليم.

ووفقا لتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن السرقات تتم بدعم ومساعدات من داخل القواعد العسكرية ومن بعض الجنود والحراس.