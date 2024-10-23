هاريس فرحت بدعم مغنية لها أكثر من دعم أوباما وكلينتون.. ما السر وراء نفوذ الفنانين؟

يستعين السياسيون منذ القدم بمشاهير الفن والسينما والغناء لتلميع صورهم واستقطاب الجماهير، وهو ما يفعله اليوم المتنافسان في انتخابات الرئاسة الأميركية، فكيف علق مغردون أميركيون على الموضوع؟

وعاد نفوذ الفنانين وتأثيرهم على الانتخابات بعد أن أبدت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس سعادتها بدعم المغنية الأميركية تايلور سويفت لها، وبشكل أكبر من سعادتها بدعم الرئيسين الأسبقين باراك أوباما وبيل وكلينتون لها.

وحملت هاريس كرتونة كُتب علها اسمها بجانب اسم المغنية، وشكرتها على دعمها لها وقالت "فخورة بدعم تايلور سويفت.. هي نجمة مذهلة".

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كما أيد كثير من نجوم هوليود مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

من جهته، يتمتع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بمحبة مشاهير، من أمثال كيني ويست زوج كيم كردشيان السابق، إذ قال إنه سيصوت لترامب في الانتخابات.

كما دعمت أمبر روز -وهي صديقة كيني- ترامب، وقالت "إن ترامب ومؤيديه لا يهمهم إذا كنت أبيض أو أسود، هؤلاء أبناء شعبي وأنا أنتمي إليهم".

كما قال الكاتب الأميركي ديف رامزي إنه سينتخب ترامب، لأنه يحب سياسة الهجرة التي ينتهجها، وكذلك سياسة السلاح وسياسته الخارجية وموقفه من تغير المناخ.

وعلق أميركيون على مسألة مدى قدرة المشاهير على استمالة الرأي العام تجاه مرشحي الانتخابات الرئاسية، ورصدت بعض تعليقاتهم حلقة 2024/10/23 من برنامج "شبكات".

وعبّرت لوسي عن رأيها في الموضوع بالقول "أعتقد أن التأييد مهم، سواء كان من منظمات أو من المشاهير، فهو يحفز الناس على الجدية بشأن الانتخابات والتصويت وكذلك الحملة الانتخابية".

وطرح جون ستون في تعليقه التساؤل التالي "لماذا يغير الناس آراءهم بسبب آراء المشاهير؟ فالمشاهير لا يعرفون ما يعانيه الناس يوميا، لدي مشاهيري المفضلين مثل إيلون ماسك وكيانو ريفز، لكنهم لا يؤثرون على آرائي، رجاء توقفوا".

وقالت كريستال "أنا لست أميركية، لكنني سئمت فعلا من المشاهير الذين يحاولون التأثير على الانتخابات، رجاء توقفوا، أنتم تجعلون الجماهير تكرهكم".

وفي الاتجاه نفسه، كتب جيريمي يقول "لست مضطرا لأن تكون معجبا بفكرة أن المشاهير لهم تأثير، فهم كذلك تقريبا نصف الناخبين صوتوا لترامب في الانتخابات الأخيرة، لنكن صريحين، لم يصوتوا له لأنه رجل أعمال جيد أو قائد كفء، صوتوا له لأنهم أحبوا أداءه على التلفاز".

يذكر أن دراسة أجريت في جامعة هارفارد وجدت أن دعم المشاهير يقوي الديمقراطية في أميركا من خلال تثقيف وتشجيع الأميركيين على التسجيل في التصويت وقدرتهم على التواصل مع الأجيال الشابة.