انتقادات وتحقيق في تونس بعد بث عملية جراحية على تيك توك

انتقد نشطاء تونسيون بث عملية جراحية لإحدى السيدات بشكل مباشر على منصة “تيك توك” واعتبروه عبثا وخروجا عن شرف المهنة.

فقد انتشر فيديو من إحدى المستشفيات التونسية أو العيادات الخاصة أثناء إجراء عملية تجميلية لإحدى السيدات وتم بث مقاطع مباشرة من العملية.

وأعرب نشطاء عن استيائهم من هذا السلوك حيث كتب فرحات يقول: "هذا عبث وتعدٍّ على شرف المهنة يجب على رئيس القسم أن يحيلها الى التحقيق والطرد من المؤسسة الصحية".

كما كتب بشير قائلا "هتك ستر المجتمع أكبر جريمة ويجب أن يكون حساب من يتجرأ على تجاوز القيم بهذا الشكل الفاضح والمهين حسابه يجب أن يكون مهينا أيضا".

وقالت حميدة: "يجب عزلها من مهنة الطب ومعاقبة المصحة"، فيما قال مهدي: "الفيسبوك والتيكتوك والإنستغرام وغيرهم هبلو (جنّوا) لعباد هذه طبيبة ملقات (لم تجد) ما تهبط، ملا (إذن) المواطن العادي مايتلامش عليه".

تحقيق في الواقعة

وينص قانون المسؤولية الطبية التونسي على أن لكل منتفع بخدمة صحية الحق في حماية حرمته الجسدية وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المضمنة بملفّه الطبي والتي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلا وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتعليقا على الواقعة، قال رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالوسط الدكتور فؤاد بوزواش، إنه تم فتح تحقيق في الحادث، مؤكدا أن ما جرى "غير مقبول من الناحية الأخلاقية". وقال بوزواش إنه "لا أحد كان يتصوّر أن يحدث ذلك وفيه حطّ من قيمة الأطباء وقيمة المهنة".