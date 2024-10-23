"ارحلوا أنتم".. مغردون يردون على دعاوى إعادة احتلال غزة

يعكف وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من حزب الليكود على عقد ندوات ومؤتمرات استيطانية تشجع وتدعو إلى إعادة احتلال قطاع غزة وملئه بالمستوطنين.

وكان آخر تلك المؤتمرات بعنوان "الاستعداد للاستيطان في غزة"، وشارك فيه مئات اليمينيين المتطرفين والعشرات من الحركات الاستيطانية الصهيونية، والتي وزعت على الحضور خرائط لقطاع غزة تحدد المواقع التي تنوي بناء مستوطنات فيها.

وأقيم المؤتمر في مستوطنة بئيري التي تبعد 4 كيلومترات فقط عن قطاع غزة، وشارك فيه 12 وزيرا من حكومة بنيامين نتنياهو، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال بن غفير "باستطاعتنا العودة إلى مستوطنات غوش قطيف في غزة، بإمكاننا أن نعود إلى وطننا، وبإمكاننا أن نعمل شيئا آخر، وهو أن نشجع الهجرة، أن نشجع الهجرة، أن نشجع الهجرة، وهذا هو الحل الأكثر أخلاقية، أرض إسرائيل لنا".

وتحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بكل صراحة عن خطط إعادة احتلال غزة.

ومن الحركات التي شاركت في المؤتمر كانت حركة "نحالا" الاستيطانية، وشعارها خارطة تضم فلسطين كاملة مع أجزاء من مصر والأردن ولبنان وغيرها من الدول العربية تسميها "إسرائيل الكبرى".

وأعلنت هذه الحركة أن 700 عائلة إسرائيلية سُجلت في قوائم المستوطنين المحتملين بغزة.

وندد مغردون في تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بنية إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، وقد رصدت حلقة 2024/10/23 من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

ورأى خالد إبراهيم أن "هذا ما يريده الاحتلال من غزة في الحقيقة، تجويع وتهجير أهلها ونسف بنيتها التحتية، ثم احتلالها وإقامة المستوطنات للصهاينة المتطرفين".

وغردت جوليانا عبدول بالقول "لنفترض أنه تم ترحيل سكان قطاع غزة، هل بذلك يضمن هؤلاء أنهم سيخلدون في تلك الأرض قرونا؟ كلا وألف كلا، فمصيرهم حتما الذوبان والضعف والاضمحلال ورجوع أصحاب الأرض للأرض".

وطالبت إيمان شحاتة برحيل اليهود "ارحلوا أنتم إلى دول أخرى واتركوا الأرض لأصحابها، أنتم تسرقون الأوطان وتزعمون بدولة تسمى إسرائيل".

أما محمد عطار فعلق يقول "تهجّرنا في السابق وأتى جيل أصعب من الذي قبله، وتهجّرنا في الحاضر وسيأتي جيل الجبال الأوتاد، كلما هجّرتونا نزداد قوة".

وبخصوص الموقف الأميركي من نية إسرائيل إعادة احتلال غزة، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أكثر من مرة رفضها القاطع إعادة احتلال غزة وتهجير السكان من القطاع، لكن مقدم برنامج "شبكات" أحمد فاخوري تساءل: هل تعتقدون أن أميركا ستقف بوجه هذا المخطط العلني؟