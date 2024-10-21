يتاجرون في حياة الرضع.. عصابة "المواليد الجدد" تصدم الأتراك

أثار الكشف عن عصابة “المواليد الجدد” في مدينة إسطنبول التركية صدمة لدى كثيرين يرونها واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الجمهورية أو في عقودها الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير.

فقد بدأت السلطات حملة اعتقالات واسعة لأطباء وممرضين وموظفين في وزارة الصحة بعد كشف تورطهم في عمليات تحويل مواليد جدد إلى وحدات عناية مركزة في مستشفيات خاصة بهدف الربح دون حاجة صحية فعلية.

وتعود هذه القضية إلى أن مؤسسة التضامن الاجتماعي التركية تتعاون مع المستشفيات الخاصة لاستخدام وحدات الرعاية المركزة للأطفال الخدج في حال امتلائها بالمستشفيات الحكومية، وتدفع 250 دولارا لكل طفل في اليوم الواحد.

وللاستفادة من هذا الاتفاق نشطت عصابة كبيرة في إسطنبول تسمى عصابة "المواليد الجدد" أو "عصابة الرضع".

سمسرة في حياة الرضع

وتورطت العصابة في تنفيذ مخطط احتيال عبر إدخال الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات العناية المركزة في المشافي الخاصة رغم أن حالاتهم لا تستدعي ذلك أصلا، وذلك بهدف السمسرة وتحقيق أرباح ضخمة، فتضاعفت عائدات المستشفيات التي تعاونت مع هذه العصابة 4 أضعاف تقريبا.

وكانت العصابة تتعامل مع 19 مستشفى خاصا في إسطنبول، وتحول إليها الأطفال بحجة عدم وجود أماكن متاحة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي وُلد فيها هؤلاء الرضع.

وكان التحويل يتم بالاتفاق والتنسيق مع عدد من موظفي خدمة اتصالات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة التركية، لأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحويل الحالات بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تسبب هذا العمل في مقتل 12 رضيعا وإصابة عشرات الأطفال الآخرين بمضاعفات خطيرة قد تصل ببعضهم إلى إعاقات مستمرة بسبب بقاء هؤلاء الرضع في العناية المركزة لفترات طويلة دون الحاجة إليها أصلا.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية قبل عام من الآن، وكانت محاطة بسرية تامة، وذلك بعد وصول إخبارية من شخص مجهول عن هذه العصابة.

وعلى مدار الأيام الماضية اعتقلت السلطات التركية 47 فردا من عصابة المواليد الجدد، منهم 4 أطباء و18 ممرضة وموظفون ومسؤولون بمراكز اتصال الطوارئ والمستشفيات الـ19 المتعاونة مع العصابة.

وأعرب نشطاء عن صدمتهم إزاء هذا السلوك، فقال أونور "هذه أكبر فضيحة صحية رأيتها في تركيا منذ 35 عاما، ألا يجب أن نقف ونبدي ردة فعل قوية للقضاء على مثل هذه العصابات التي تقتل أطفالنا؟".

أما ياسمين فقالت "متى وصل الأمر إلى هذا الحد من الوحشية والبشاعة؟ حتى أحكام السجن منخفضة لهؤلاء المجرمين في هذا البلد".

كما قال فارت أوغلو "جرائم قتل أطفالنا الرضع في المستشفيات هذه أسوأ حادثة في تاريخ الجمهورية"، وقالت عائشة أيكوز "هؤلاء قتلة يشترون الأطفال المحتاجين إلى الرعاية بوحشية مثل شراء الطماطم من السوق ويحكمون عليهم بالموت، هذا أمر فظيع ومفجع".

وقررت وزارة الصحة التركية إغلاق 9 مستشفيات بشكل نهائي وسحب التراخيص منها وإزالة لافتاتها، وجرى نقل المرضى المقيمين فيها إلى مستشفيات أخرى بواسطة سيارات الإسعاف.

وبعد إغلاق المستشفيات نشرت وسائل إعلام تركية تقارير تفيد باكتشاف السلطات حالات مماثلة لما حدث في مستشفيات إسطنبول في 4 مدن أخرى، وهي أنطاليا وسكاريا وكوجايلي ونيغدة.