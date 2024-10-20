بعد وصول مسيّرة إلى منزله.. مغردون يسخرون من نتنياهو ووعده للمستوطنين بإعادتهم لمنازلهم

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بكثافة مع نجاح واحدة من 3 مسيرات أطلقت من لبنان في الوصول إلى منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

وكانت الطائرة المسيّرة التي وصلت إلى بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من طراز "صياد 107" التي يصعب رصدها واعتراضها، وهي عبارة عن درون صغيرة طول جناحيها بين متر ونصف إلى مترين، ويبلغ مدى طيرانها نحو 100 كم، وهي نفسها التي ضربت قاعدة تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامينا الأحد الماضي.

وأظهر مقطع فيديو انتشر انتشارا واسعا على مواقع التواصل المسيّرة وهي متجهة إلى منزل نتنياهو، كما أظهرت مقاطع الفيديو أن المسيرة صادفت في خط سيرها طائرة هليكوبتر إسرائيلية كانت تبحث عنها، ومرت أمامها ثم فوقها والهليكوبتر الحربية لم تقصفها أو تسقطها.

وأشارت تقارير إلى أن المسيرة سقطت بالقرب من منزل نتنياهو، ولم توقع أي إصابات، إذ لم يكن نتنياهو أو زوجته في البيت، ولكن الحادث أغضب جيران نتنياهو لأنه من المفترض أنها منطقة محكمة التحصين والأمان.

تكثيف القتال

واستعرضت حلقة 20-10-2024 من برنامج "شبكات" آراء مغردين انقسمت بين من رأى أن الاستهداف يمثل تحولا إستراتيجيا وآخرين قللوا من أهميته.

ووفقا لرأي المغرد أحمد، فإن هذه العملية تمثل "نقلة نوعية جديدة في المعركة"، مؤكدا أنه "لا مكان آمنا في إسرائيل". وأضاف أن "مجرد وصول المسيرة إلى بيت نتنياهو وإصابته بشكل مباشر، حتى لو كان خارجه، يعد إنجازًا كبيرًا".

واتفق معه في الرأي الناشط محمد الذي وصف الحادث بأنه "لحظة فارقة"، مشيرًا إلى أن "تجول المسيرة في سماء تل أبيب دون رقيب يتطلب إمكانات وقدرة كبيرة من حزب الله"، وتساءل عما إذا كانت هذه العملية "قد تمت بمشاركة إيرانية".

سخرية من نتنياهو

ومن جانبه، سخر المغرد ريان من تصرفات نتنياهو، قائلا إنه "وعد مستوطني الشمال بإعادتهم إلى بيوتهم، ثم نزح هو من بيته المسروق أصلا إلى مكان آخر في القدس المحتلة".

وبالمقابل، قلل المغرد كريم من أهمية العملية، فقال "حتى لو ضربت المسيرة نتنياهو نفسه فليس هناك أي احتمال أن يموت سوى من الضحك"، وأكمل موضحا فكرته بأنه "لا توجد أضرار كبيرة لحقت بالمنزل أو انفجار قوي".