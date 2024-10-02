مغردون: قيمة الهجوم الإيراني في الرعب الذي سيدفع مستوطنين للهروب الأبدي

أثار الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت طهران شنها هجوما على إسرائيل وصف بالأقوى ونفذ بأكثر من 200 صاروخ باليستي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته ضربت أهدافا أمنية وعسكرية مهمة في إسرائيل، موضحا أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، وأنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب الحرس الثوري، فإن الهجوم استهدف 3 قواعد عسكرية جوية إسرائيلية هي "نفاطيم" و"حتسريم" و"تل نوف" في الأراضي المحتلة، كما استهدف أجهزة الرادار في الأنظمة الدفاعية التي توجه صواريخ "آرو-2″ و"آرو-3".

قصف غير مسبوق

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن القصف غير المسبوق على إسرائيل شمل إطلاق 181 صاروخا باليستيا، أي ضعف ما أطلقته إيران من صواريخ خلال هجومِها الأول في أبريل/نيسان الماضي، بحسب وزارة الدفاع الأميركية.

وأجمع مغردون على أن للهجوم تأثيرا نفسيا قويا على المستوطنين، ويمكن أن يدفع بعضهم إلى الهجرة من إسرائيل، في حين أشار آخرون إلى أن إسرائيل تتعمد إخفاء حقيقة خسائرها للحفاظ على صورة الردع، وهذه الآراء أبرزتها حلقة 2024/10/2 من برنامج "شبكات".

وبحسب رأي المغرد نايف بن نهار، فإن الهجوم سيدفع مستوطنين على مغادرة إسرائيل للأبد وكتب يقول "قيمة هذه الصواريخ ليست في عدد من ستقتلهم، بل في عدد من ستجعلهم يقررون الهرب إلى الأبد من فلسطين".

وواصل موضحا فكرته مستدلا بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين حينما قال "إسرائيل تموت حين تتجمد الهجرة"، وختم تغريدته بطرح سؤال يقول "فكيف لو رأى رابين الكيان الصهيوني بعد طوفان الأقصى وهو يعيش أكبر هجرة عكسية بتاريخه؟".

تعتيم الاحتلال الإعلامي

أما الناشط حكيم فرأى أن الهجوم الصاروخي الواسع لم يسقط عددا كبيرا من الضحايا وقارنه بهجوم آخر وكتب يقول "عنصران من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دخلا الى تل أبيب وقتلا 5 وجرحا 20 محتلا أو أكثر، أما إيران فأطلقت أكثر من 200 صاروخ إلى إسرائيل ولم يصب أي شخص".

من جهته، لفت صاحب الحساب زكريا إلى أن الاحتلال يتعمد عدم نشر حقيقة خسائره وغرد يقول "لم يسبق للكيان أن تعرض لهجوم صاروخي بهذا الشكل والقوة وهذا النجاح، الكيان يمارس التعتيم الإعلامي على خسائره أو قتلاه حتى لا يزعزع صورة الردع التي بنى عليها وجوده في منطقة الشرق الأوسط".

أما المغرد عبد المحسن فأشار إلى زاوية أخرى تتعلق بحرص إيران على سرية موعد التنفيذ وقال "موعد أي هجوم يعتبر سرا عسكريا لا يعرفه سوى الهيئة العسكرية العليا، وإيران أبلغت روسيا وأميركا قبل انطلاقه، بل أعلنت أميركا موعده ونوعه مسبقا، وقبل ذلك أعلنت إيران عدم الرغبة بتوسيع الحرب".

من ناحيته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن هذا الهجوم ستكون له تداعيات، وإن لدى إسرائيل خططا هجومية وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الرد الإسرائيلي المرتقب سيشمل منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع إستراتيجية أخرى.

بالمقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن أي عمل جديد من قبل إسرائيل أو من داعميها سيواجه برد أكثر شدة.