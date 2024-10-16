صدمة وذهول بالمنصات عقب تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول جرائم إسرائيل في غزة

أثار خطاب وزيرة الخارجية الألمانية، أمام برلمان بلادها غضبا واسعا على منصات التواصل بعد تأكيدها على دعم بلادها اللامحدود لإسرائيل، ورأى البعض أنها تبرر لإسرائيل جرائم الحرب التي ترتكبها بغزة.

قالت الوزيرة نالينا بيربوك، خلال كلمتها -التي جاءت بمناسبة مرور عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول- إن "أمن إسرائيل جزء أساسي من وجود ألمانيا الحالية، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو مسؤوليتنا أيضًا".

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنها تطرقت في خطابها إلى مسألة سقوط ضحايا مدنيين في الغارات على قطاع غزة، وقالت: "الدفاع عن النفس لا يعني مهاجمة الإرهابيين فحسب، بل تدميرهم".

وأضافت أنه عندما يختبئ من وصفتهم بـ"إرهابيي حماس" خلف الناس وخلف المدارس، سنجد أنفسنا في مناطق معقدة للغاية، لكن هذا لا يعني أن نتفاداها.

يأتي خطاب الوزيرة مناقضا للمادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "لا يجوز وقف الحماية عن المستشفيات إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد مهلة زمنية معقولة"، وهو ما لم تقم به إسرائيل التي فشلت حتى الآن في تقديم الدليل على استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية.

اتفاقيات جنيف

كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الرابعة، يشدد على أن الهجمات يجب أن تكون متناسبة مع التهديد، وتؤخذ فيها الاحتياطات لتقليل الضحايا بين المدنيين.

واستعرضت حلقة 16-10-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تغريدات النشطاء حيث أعربوا فيها عن صدمتهم وقلقهم من خطورة تصريحات الوزيرة الألمانية، وحذروا من أن هذه التصريحات تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف لحماية المدنيين.

ووفقا لوجهة نظره، عبر المغرد جمال الملا عن صدمته وذهوله من تدهور الأوضاع العالمية وكتب قائلا: "لم أكن أتخيل أن العالم يوما ما سيسوء لدرجة أن يقول أحدهم كلاما كهذا على العلن أو يصرح به".

وفي السياق ذاته، نبه الناشط أسد صابر إلى خطورة هذه التصريحات من الناحية القانونية وقال: "كلام الوزيرة الألمانية خطير جدا ويعاقب عليه القانون الدولي لأنه مخالف لاتفاقية حماية المدنيين الموقعة بجنيف، أين محكمة العدل الدولية؟ أين المنظمات الحقوقية؟".

شريعة الغاب

وذهب المغرد داهم القحطاني مع رأي من سبقاه، مشيرا إلى الآثار الخطيرة لمثل هذه التصريحات على النظام العالمي وغرد يقول: "هذا التصريح من وزيرة الخارجية الألمانية يعيد العالم إلى شريعة الغاب، لو تم قبول هذا المنطق لما استطاع العالم المتحضر أن يحمي البشرية من دكتاتورية الدولة".

واتفق الناشط صالح بلغماري مع تغريدات النشطاء الذين سبقوه وغرد معبرا عن خيبة الأمل في القيم الغربية المعلنة: "كلام لم يصدر حتى من بعض الصهاينة، الحمد لله انكشف غرب الحرية والإنسانية التي صدعونا بها".

ومن جهتها، ردت السفارة الألمانية في القاهرة على الانتقادات التي وجهت للوزيرة الألمانية، وقالت في تغريدة على إكس: "الادعاء بأن وزيرة خارجية ألمانيا تدعم الهجمات على المدنيين هو ادعاء كاذب، وإن القانون الدولي واضح: البنية التحتية المدنية محمية ولا تفقد هذه الصفة إلا إذا أسيء استغلالها لأغراض عسكرية، ويتعين على إسرائيل أن تثبت ذلك في كل حالة من الحالات".