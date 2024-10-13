فيديو لرجلين ينبشان القبور بالقليوبية يثير غضب المصريين على منصات التواصل

سادت حالة من الغضب الشديد على منصات التواصل في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر شخصين ينبشان أحد القبور في محافظة القليوبية، وتسبب بزيادة المخاوف من ظاهرة سرقة القبور.

وكان بعض الطلبة في مدرسة ابن سينا للغات المجاورة لمقابر الشيخ مُصلِح سلامة في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هم من التقطوا هذا الفيديو الذي انتشر بشكل واسع في أنحاء مصر.

وتعد هذه المقبرة من أكبر مقابر المدينة، وتحتوي على جزء مخصص للصدقة، حيث توفر الدولة والجمعيات الخيرية قبورا مجانية للفقراء وغير القادرين على شراء القبور، بالإضافة إلى الجثث مجهولة الهوية.

وفسر بعض النشطاء المصريين الفيديو المتداول بأنه دليل واضح على انتشار ظاهرة سرقة القبور في مصر، والتي سبق وتناولتها بعض الأعمال الفنية.

وأشار خبراء إلى وجود 3 أسباب رئيسية لهذه الظاهرة: إما لأغراض السحر والشعوذة، أو لبيع الأعضاء البشرية، أو لبيع الجثث كاملة لصالح التدريبات الطبية والأبحاث العلمية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يعاقب بشدة على انتهاك حرمة القبور، إذ تصل العقوبة إلى الغرامة المالية والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقا للمادة 160 من قانون العقوبات المصري.

واستعرضت حلقة 13-10-2024 من برنامج "شبكات" تغريدات متباينة، حيث حذر نشطاء من سرقة الجثامين لاستخدامها في ممارسة بعض أعمال السحر، بينما ذهب آخرون إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو قد يكون عامل المقبرة الذي ينظف مقابر الصدقة.

ضرورة المحاسبة

وعبّر المغرد حسيني سالم عن استيائه الشديد من المشهد، وغرد داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية "الراجل يتعامل مع الجثة بأسلوب كأنه يعذبه، فأين الحكومة من دا؟ لازم تاخدوا إجراء قانوني مع الراجل دا".

وأيده في هذا الرأي الناشط أبو عمار، وكتب يقول "حتى لو مقابر صدقة، فهل يتم إهانة الأمانة والمتوفى بهذا الشكل؟ منتهى الإهانة وعدم الأمانة في التعامل مع الجثث من قبل ناس لا يعرفون حق هذه الأمانة".

وفي المقابل، رأى آخرون أن الأمر لا يستدعي كل هذا القلق، معتبرين أن ما ظهر في الفيديو قد يكون إجراء روتينيا لتنظيف المقبرة، وهو ما ذهبت إليه المغردة نهار سعيد قائلة "يا جماعة كبرتوا الموضوع، الراجل ينظف مقابر الصدقة، لأنها تتكدس بالعظام".

وأيدتها في هذا الرأي دعاء الباز، مستبعدة فكرة سرقة القبور "يسرق الجثث إزاي بالنهار كدة، وفي جنبه منطقة فيها سكان ممكن حد يشوفه ويبلغ عنه، معقولة هيكون بيسرق عادي كدة؟ هتلاقيه التربي (عامل المقابر يعني) بينضف المقبرة بس بغباء شوية".

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على شخصين، وأوضحت أنهما عامل المقبرة ونجله.

وجاء في بيان الوزارة أن "العامل قرر تنظيف مقابر الصدقة بالاشتراك مع نجله، ونَقلِ بعض العظام إلى العين المجاورة المخصصة لجمع الرفات، بسبب تزاحم المقبرة، وذلك تمهيدا لاستقبال جثمان جديد بذات المقبرة".

وبهذا البيان، نفت الوزارة وجود نية السرقة لدى الشخصين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإجراء روتيني لتنظيف المقبرة.