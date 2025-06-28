الفرار من تل أبيب.. هو أنت منين؟

استعرض برنامج “الشبكة” ضمن حلقة (2025/6/27) بطريقة ساخرة أهم أخبار الأسبوع، ومن أهمها الحرب بين إيران وإسرائيل، والقصف الأميركي لمنشآت نووية في إيران، وظاهرة الهروب الجماعي للمستوطنين الإسرائيليين.

وجاء في العناوين أن "البيت الأبيض يطلق مبادرة جديدة بعنوان "اقصف وعلل لتشجيع المواهب الشابة والمبدعين على تقديم حجج مبتكرة لتبرير قصف إيران"، وأن "إسرائيل تبحث منع ازدواج الجنسية بعد تكرار ظاهرة الهروب الجماعي للمستوطنين بذريعة قال إيه "أنا راجع لبلدي".

كما تضمنت العناوين "إسرائيل تؤكد أنها تحترم القانون الدولي احتراما بالغا وتحبه حبا جما وتقدسه تقديسا فظيعا بشرط ألا يطبق عليها "، و"رسائل مشبوهة تصل لآلاف الإسرائيليين مكتوب فيها "عمك كوهين لقي ملجأ تحت الأرض وعايزين حد أمين يستخبى فيه".

و"الولايات المتحدة تشن حربا على إيران وتخمدها في الوقت نفسه"، و"إيران تؤكد أن استهدافها أحد المستشفيات في إسرائيل جاء بعد تأكدها من وجود شبكات أنفاق سرية للموساد أسفل منها".

وعرضت "الشبكة" مشهدا تمثيليا يظهر خروج إسرائيليين من الملاجئ بعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، كما يظهر غرفة العمليات داخل إسرائيل خلال أيام الحرب، وتحذير أحد العسكريين الموجودين من صواريخ إيران، بالإضافة إلى الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية وما تلاها من تداعيات، أبرزها استنجاد إسرائيل بالأميركيين.

كما أظهر أحد المشاهد التمثيلية فرار إسرائيليين من تل أبيب وهم يتساءلون وحالتهم سيئة عن هوياتهم وعن الأماكن التي قدموا منها إلى إسرائيل.

ومن الأخبار التي عرضتها "الشبكة" بأسلوب ساخر أن "القبة الحديدية وبعد طول انتظار حققت نجاحا باهرا، وهو أنها أقنعت المستوطنين بالرجوع إلى بلدانهم"، و"القضاء الإسرائيلي يحاكم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتهمة خيانة رموز الدولة بعد وصفه من يقصف المستشفيات بأنهم أحقر الناس"، و"إسرائيل تطالب إيران باحترام القانون الدولي وعدم الاقتداء بالدول الإرهابية في تجاهله أو اختراقه".