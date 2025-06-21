قنصلية لواشنطن بملاجئ تل أبيب وأفيخاي يخاطب عقله الباطن في "الشبكة"

استعرض برنامج “الشبكة” جملة مفارقات ساخرة طغت على المشهد السياسي والعسكري الإسرائيلي في ظل التصعيد الإقليمي، حيث رصد البرنامج تحولات تل أبيب من “المدينة التي لا تنام” إلى مدينة تعج بالملاجئ والصفارات.



وسلط البرنامج في حلقة (2025/6/20) الضوء على إعلان واشنطن افتتاح أول قنصلية أميركية في عمق 30 مترا تحت الأرض داخل أحد ملاجئ تل أبيب، في مشهد يعكس واقع العلاقة "الراسخة تحت الأرض" بين الطرفين، وتحوّل العمل الدبلوماسي إلى تجربة حياتية وسط صفارات الإنذار والغارات.

وفي إسقاط ساخر على تفاقم الوضع الأمني، أوضح البرنامج أن بعض الإسرائيليين باتوا يتلقون عروض عمل للتعليق على القصف الإيراني نظرا لخبرتهم المكتسبة ميدانيا، في حين عبّر السفير الأميركي عن صدمته من معايشة "تل أبيب التي لا تنام" تحت وطأة صفارات الإنذار وليس حياة الليل.

وسخر "الشبكة" من تنافس إيراني إسرائيلي على "جمال صور القصف"، حيث نشر الرئيس الإيراني صورا للقصف على المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، معلقا "أنا عملتها أجمل"، ردا على نتنياهو الذي علق بـ"أنا عملتها قبلك"، في تبادل كوميدي "للفوتوشوب الحربي".

ولم تخلُ الحلقة من إسقاطات تمثيلية، حيث ظهر سوق شعبي صاخب بمزيج من اللغات العربية والعبرية والتركية في تجسيد لحالة التنافر داخل الملاجئ الإسرائيلية، والتي تحولت إلى بؤر توتر يختلط فيها الخوف بالتجارة والانهيار بالهروب.

ملاجئ سوبر لوكس

وفي ذروة المشهد التهكمي، استعرض البرنامج إعلانا وهميا لشركة إسرائيلية تعرض "ملاجئ سوبر لوكس" تتيح تجربة معيشة فاخرة تحت الأرض بميزات تشمل عزل الصوت وامتصاص القنابل، مع "إمكانية الانهيار الراقي" في حال تعرضها للقصف، باستثناء الصواريخ الإيرانية طبعا.

وأكد الإعلان الساخر أن هذه الملاجئ صممت حصريا لـ"شعب الله المختار" دون عمال أو عرب أو أفارقة، وجرى تشبيه انتشارها الواسع بعدد فروع شاورما "خربطس"، لتكتمل صورة "النجاة الانتقائية" في مواجهة الصواريخ الفوق صوتية والارتجاف الجماعي.

وعلى وقع هذا الهلع، تطرقت الحلقة إلى تطور مهارات المستوطنين في النوم على الأرضيات الإسمنتية وتجاهل الإنذارات، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى تسويق ملاجئها كمرافق ذات "خدمة فندقية محدودة"، في مفارقة تحاكي تسويق الخوف كرفاهية.

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وتناولت الحلقة -بسخرية لاذعة- محاولة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مواجهة الشائعات بشأن ارتجاف يده، من خلال مشهد تمثيلي حواري بين جسده وعقله الباطن يظهر فيه مشتتا بين محاولاته الادعاء بالقوة والانهزام النفسي الذي يطارده أمام المرآة.

وفي هذا المشهد يتحدث أفيخاي إلى نفسه متلعثما، في حين يعاتبه عقله الباطن على "الرعشة"، موجها إليه نصائح لتحسين "البدي لانغويج" قبل الظهور الإعلامي، في صورة هزلية تجسد انهيار الثقة في رواية المتحدث باسم جيش بات يهتز أكثر من خصومه.

ذل برفاهية!

ومع ازدياد الطلب على الملاجئ سخرت الحلقة من الإجراءات الإسرائيلية لطرح "باقات إقامة" تحت شعار "عيشة ذل برفاهية"، في وقت يحذر فيه نتنياهو من تدخّل المستوطنين في قرارات صفقات الأسرى بعد إصابة أحدهم بصاروخ "أنفي" أدى إلى فقدانه القدرة على الاعتراض.

وسخرت الحلقة من محاولات الرقابة الإسرائيلية حجب قناة الجزيرة، إذ دعا الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إلى العودة لنظام الوصلات الجماعية حتى يتمكن من نزع الأسلاك يدويا لحظر القناة، باعتبارها "الخكيكة" (الحقيقة) الكبرى التي تهدد سردية الدولة، وفق وصفه في حوار ساخر أُعد كمقلب.

وفي هذه الفقرة التمثيلية خُدع بن غفير باعتقاده أنه يشارك في برنامج عبري، ليُفاجأ بأنه ضحية "مقلب الجزيرة"، حيث انهار معترفا بأن الحقيقة (أو "الخكيكة" كما لفظها) هي أكثر ما يخيفه، مؤكدا أن قناة الجزيرة لا ترحم بـ"نقلها الاستفزازي للحقائق".

وانتهى المقلب بانهيار بن غفير باكيا وهو يصرخ "الجزيرة! الحقيقة!"، قبل أن يعلن استقالته من منصبه، في مشهد درامي يعكس هشاشة الخطاب الإسرائيلي حين يتعرض للمواجهة بالسخرية والفكاهة السياسية.

وفي فاصل أخير، عرض البرنامج رسالة مؤثرة من الطفلة الفلسطينية شام أنس الشريف التي تحدثت عن قصف الاحتلال واستشهاد جدتها ومعاناتها تحت القصف، مطالبة بوقف الحرب والعودة إلى حياة طبيعية مثل باقي أطفال العالم، في تذكير مؤلم بثمن الصراع الإنساني.