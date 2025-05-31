إسرائيل "تتهم القمر بمعاداة السامية" ومسؤول مصري "يثمّن جهود غش العسل"

أثارت الكثير من الأخبار التي شهدتها الساحة العربية والعالمية اهتماما واسعا بسبب غرابتها وأحيانا لفظاعتها، كما هي الأخبار الواردة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وبطريقة ساخرة تناول برنامج "الشبكة" ضمن حلقة (2025/5/30) أبرز الأخبار، ومنها أن "إسرائيل تتهم القمر بمعاداة السامية بعدما أضاء غزة رغم القصف وانقطاع الكهرباء، وتعتبره انحيازا كونيا غير مبرر".

كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بإنشاء أماكن صيفية فاخرة للإسرائيليين تحت الملاجئ بعد ضربهم في تايلند وحظرهم من المالديف.

والخبر الآخر الذي أورده البرنامج أن "إسرائيل عبرت عن صدمتها من مقترح طردها من البطولات الدولية رغم أنها لم تقصف أي مباراة أوروبية منذ بداية التصفيات".

أما بشأن المساعدات الإسرائيلية الأميركية لقطاع غزة فقد "تأسفت تل أبيب لفرصة ضياع فرصة اتهام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها".

من جانبها، أعلنت واشنطن أنها "تدرس تعيين قوات لحماية القوات التي كانت تحمي القوات التي كانت توزع الغذاء في قطاع غزة".

من جهة أخرى، يعاني نصف مليون إسرائيلي نفسيا، ولكن نتنياهو يقول إنه "يعلم كل هذه الألاعيب الوضيعة للتهرب من الخدمة العسكرية".

وفي الموضوع الفلسطيني، أورد البرنامج خبرا يفيد بأن "السلطة الفلسطينية تصادر محتويات ورشة تصنيع عبوات للمقاومة الفلسطينية في جنين، وتدعو المقاومة للتنسيق الأمني معها وإخطارها بأي عملية مسبقا تماما كما تفعل مع الجيش الإسرائيلي".

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ومن الأخبار المصرية التي رصدها البرنامج بطريقة ساخرة أن "مسؤولا يثمّن جهود غش العسل ويعتبرها بمثابة خط دفاع ضد المؤامرات الخارجية، لأنه يصعّب على أعداء الوطن مهمة دس السم ويفشل خططهم تلقائيا"، و"الحكومة المصرية تنهي حياة عدد من مواطنيها ورقيا وتعلق معاشهم بعد تجاوزهم حد العمر المسموح به في البلاد".

أما في الشأن اليمني فجاء في نشرة أخبار "الشبكة" أن "الحوثيين يعلنون فرض حظر بحري على ميناء حيفا تطبيقا لمبدأ المساواة بعد اتهامهم بالتحيز ضد شركات الطيران"، و"إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتعلن تدمير آخر طائرة، ومطار بن غوريون يطلب اللجوء إلى دولة أوروبية خوفا من رد الحوثي".