جنود الاحتلال يعانون ونتنياهو يعدهم بأدوية انتحار أفضل

يعاني الجيش الإسرائيلي أزمات داخلية، أبرزها تزايد حالات الانتحار بين الجنود، مما دفع الجيش للإعلان عن دراسة “الإفراج عن جميع تجار المخدرات للمساعدة في توفيرها للجنود”.

وبحسب حلقة (2025/5/23) من برنامج "الشبكة" الساخر، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الجنود بـ"تأجيل قرارات الانتحار لحين استقرار الأوضاع" مع تعهده بـ"توفير أدوات انتحارية أفضل لاحقا".

كما تناولت الحلقة حادثة إطلاق النار على وفد دبلوماسي في مخيم جنين، حيث برر الجانب الإسرائيلي الأمر بالقول "ظننا أنهم صحفيون فأطلقنا الرصاص وفق البروتوكول المعتاد".

وخصص البرنامج مساحة للتوتر في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، حيث عرض مشهدا ساخرا يصور اتصالا هاتفيا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومستشاريه لمناقشة كيفية التعامل مع الانتقادات الإسرائيلية.

وأظهر المشهد كيف يفكر الطرف الفرنسي في حلول مثل "منع الحجاب مرة أخرى" أو "إلقاء اللوم على الذكاء الاصطناعي".

وتطرق البرنامج إلى اتهام نتنياهو لماكرون بـ"دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وما وصفه بالإرهاب الإسلامي"، مستنكرا بسخرية كيف يمكن لطلب إنهاء المجاعة في قطاع غزة أن يُفسر كدعم للإرهاب.

عواصف العراق

وانتقل البرنامج لتناول الأوضاع في البلدان العربية، حيث سخر من تبرير مسؤول عراقي بأن "العواصف الرملية وحدها من خربت العراق وخنقت اقتصاده وأوقفت تطوره"، مشيرا إلى رؤية المسؤول للعواصف وهي تتسلل إلى وزارة المالية ليلا وتنهب خزاناتها.

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وفي مصر، تناول البرنامج بسخرية اكتشاف احتياطي إستراتيجي ضخم من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب سرقة مبالغ ضخمة من أكاديمية مصرية كانت تستعد لسداد جزء من ديون مصر.

كما أشار إلى مشاكل انقطاع الكهرباء وإعلان الحكومة ترسيخ مبدأ "العتم العادل".

وخصص البرنامج مشهدا طويلا ومضحكا لقانون الطلاق الجديد في تونس، حيث عرض حوارا بين زوجين يناقشان القانون الذي يسمح بالطلاق خلال 14 يوما من الزواج دون مبرر أسوة بقانون حماية المستهلك.

وأظهر المشهد كيف يمكن للقانون أن يصبح "أرخص من كتابة عقد الزواج"، مع رسوم 60 دينارا فقط.

وربط البرنامج القانون بمحاولة الحكومة التونسية الحد من البطالة عبر الحد من الزواج وبالتالي الحد من الإنجاب وبالتالي الحد من البحث عن عمل.

عقوبات سوريا

وتناول البرنامج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب رفع العقوبات عن سوريا من خلال مشهد احتفالي، حيث عرض مواطنين سوريين يحتفلون برفع العقوبات بطريقة شعبية، مع إشارات إلى التحسن في خدمات الإنترنت وإمكانية استخدام تطبيقات مثل "نتفليكس".

لكن البرنامج لم يغفل الإشارة إلى موقف إسرائيل التي اعتبرت رفع العقوبات "فرصة لقصف دمشق في أجواء إيجابية جدا".

وفي الجانب الليبي قدم البرنامج شرحا مبسطا وساخرا للوضع المعقد في ليبيا من خلال مشهد في مكتبة، حيث شبه الوضع الليبي بـ"الكيكة المقسمة" التي لا يعجب أحدا نصيبه منها.

وأوضح كيف تتصارع أجهزة الدولة الواحدة فيما بينها، مما يؤدي إلى مشاهدة الدولة للدولة وهي تحارب الدولة.

وفي فقرة جدية قدمت الحلقة فقرة مؤثرة حول وضع الأطفال في غزة، مشيرة إلى أن 14 ألف رضيع في غزة على شفى الموت والعالم يشاهد بصمت مخزٍ كعادته.

وانتقدت "سياسة التجويع الممنهجة" كسلاح إسرائيلي، مؤكدة أن المساعدات ليست سوى فتات لا يغني من جوع، إضافة إلى انتقادها للموقف العربي، واصفة إياه بـ"أمة ألفت الصمت وتعايشت مع العجز حتى بات الخنوع خيارا مقبولا وربما مفضلا".