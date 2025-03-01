"الشبكة" يرصد إصابة نتنياهو بجلطة سياسية ودعم مفتي بشار للثورة

استعرض برنامج “الشبكة” بحلقة (2025/2/28) مفارقات سياسية مثيرة حيث ناقش بأسلوبه الساخر قضايا منها إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ”جلطة سياسية”، وتأكيد مفتي نظام الأسد دعمه للثورة السورية.

وسلط البرنامج الضوء على قرار البرلمان المصري بحث إمكانية إصدار تشريع لحظر تداول الكتاكيت، بعدما تجاوز سعرها 54 جنيها، كما ناقش البرنامج ما قال إنها خطة للبنك المركزي المصري لوضع صورة كتكوت على الجنيه بدلا من الرموز الفرعونية، في تناول ساخر للأزمة.

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى تصريح مثير للجدل أدلى به مفتي النظام السوري السابق أحمد حسون، الذي ادعى أنه كان داعما للثورة السورية منذ بدايتها، بل وزعم أنه كان الملحن الحقيقي لأغنية "يا حيف"، في محاولة لإعادة تموضعه سياسيا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وعلى الجبهة الإسرائيلية، كشف البرنامج عن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع تبادل القبل بين الجنود الإسرائيليين، عقب انتشار مشهد أسير إسرائيلي يقبل رأس أحد عناصر المقاومة الفلسطينية أثناء عملية تبادل الأسرى.

وفي محاولة للحد من التعاطف داخل الجيش، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن القيادة أدرجت دورة تدريبية جديدة بعنوان "كيف تحافظ على وحشيتك أمام مشاهد الإنسانية؟".

وتعليقا على حالة التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية، رصد البرنامج تضامن الوزيرين المتطرفين (وزير الأمن القومي السابق) إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مع نتنياهو، بعد تعرضه لما وصفته الصحافة العبرية بـ"جلطة سياسية" نتيجة الضغوط المتزايدة عليه.

إعلان

وتداول البرنامج أنباء عن نقل المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إلى مستشفى الأمراض العقلية بسبب توتره المتصاعد، وسط سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

علاج نفسي

وفي مشهد آخر من السخرية السوداء، عرض البرنامج قضية ارتفاع أعداد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون علاجا نفسيا، حيث وصل العدد إلى 170 ألف جندي، وذلك بعد توقفهم عن القتل والعمليات العسكرية لفترة تجاوزت الشهر، مما يعكس مدى تأثير الحرب على العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي.

أما في فلسطين، فقد تناول البرنامج واقعة غريبة تمثلت في اعتقال قوات الاحتلال طفلا فلسطينيا في مخيم جنين، في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على عدم عودة الجنود الإسرائيليين إلى بعض مناطق الضفة الغربية، ما يعكس تصاعد التوتر الأمني في المنطقة.

وفي المشهد العربي، رصد البرنامج انشغال جامعة الدول العربية بجدول المسلسلات الرمضانية، حيث دعت إلى تأجيل التصعيد في السودان إلى ما بعد الشهر الكريم، لضمان عدم تعارض الأحداث السياسية مع الدراما الرمضانية.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أشار البرنامج إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث ناقش البرلمان اللبناني أزمة اختفاء أدوية الاكتئاب، باعتبارها "الملاذ الأخير" لمساعدة المواطنين على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الحاد.

كما تناول البرنامج مشهدا كوميديا من ليبيا، حيث اختتم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي بتسجيل هدف في شباك الجماهير، وسط أجواء ساخرة، ما يعكس المشهد السياسي المتداخل.

وأشار البرنامج -في إطار تناوله للمستجدات الإقليمية- إلى إعلان الخارجية الإيرانية استعدادها لإقامة علاقات ودية مع الإدارة السورية، مقترحة إرسال "فصيل مسلح" كعربون محبة وتقدير.