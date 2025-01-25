نتنياهو في "الشبكة" بين بكاء وزرائه وانتقادات حلفائه

استعرض برنامج “الشبكة” في حلقته بتاريخ (2025/1/24) تطورات المشهد السياسي الإسرائيلي بعد صفقة الأسرى، مستعرضا في قالب ساخر المواقف المتناقضة داخل حكومة الاحتلال.

وفي مشهد درامي، تناولت الحلقة بعض تفاصيل اجتماعات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، إذ تسببت نوبات بكاء الوزراء في تأجيل الاجتماعات أكثر من مرة، في مفارقة ساخرة تعكس حجم الارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية.

وفي إشارة ساخرة إلى التنافس على لقب أكثر الوزراء تطرفا في الحكومة داخل الائتلاف الحكومي، تناول البرنامج استقالات عدد من المسؤولين والوزراء، في حين يصر الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش على التمسك بموقعه.

وتناولت الحلقة بسخرية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر الذي اعترف بأن الإفراج عن الأسرى كلف إسرائيل ثمنا باهظا، موجها انتقادا لاذعا إلى نتنياهو، متسائلا عن سبب عدم قصف باقي الأسرى الأحياء.

كما سخر البرنامج من محاولات المتحدث باسم جيش الاحتلال الاستعانة بكتابات المتصهينين العرب بعد فشله في إقناع الإسرائيليين بهزيمة المقاومة، في إشارة إلى لجوء الاحتلال إلى خطاب إعلامي جديد.

وفي سياق متصل، تناولت الحلقة تحذيرات السلطة الفلسطينية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرة بسخرية إلى أن الحركة تفتقر إلى "خبرة التنسيق الأمني" مع الاحتلال، متسائلة: كيف ستتمكن من حكم قطاع غزة دون هذه "الخبرة الثمينة؟!".