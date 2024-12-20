في "الشبكة": المخلوع الأسد يدعي أنه كان مجبرا على الحكم

في قالب هزلي كوميدي تفاعل برنامج “الشبكة” مع مجموعة من أخبار الأسبوع المنوعة التي شهدها العالم، وتصدر العديد منها نشرات الأخبار في القنوات الإخبارية الجادة.

وفي هذا السياق علقت حلقة (20-12-2024) من البرنامج -التي يمكن مشاهدتها على منصة "الجزيرة 360"- في مفارقة درامية تعكس واقع الحال في سوريا، على بيان منسوب للرئيس المخلوع بشار الأسد يدعي فيه أنه لم يكن راغبا في الحكم أصلا، وأن والده هو من أجبره على تولي رئاسة سوريا لمدة 24 عاما، وكأن السلطة كانت عبئا ثقيلا على كاهله، وليست امتيازا استثنائيا ورثه عن والده.

ومن روسيا، حيث تتوالى الأزمات الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية، علقت الحلقة على خبر آخر بظهور أزمة جديدة من نوع خاص تتمثل في نقص حاد بالملابس الداخلية، وتحديدا "السراويل الداخلية" (البوكسرات)، في مفارقة ساخرة من صور المخلوع بشار التي انتشرت على المواقع المختلفة، وهو يرتدي ملابس داخلية.

ولم يغفل البرنامج الأخبار حول نية اللاجئين السوريين العودة لبلادهم وقال ساخرا: أعربت ألمانيا عن قلقها من احتمال عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعدما اكتشفت متأخرة أنهم يمثلون "كنزا اقتصاديا".

كما تناولت الحلقة عددا من الأخبار الأخرى بنفس القالب الساخر.