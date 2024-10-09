كيف تناولت "الشبكة" الذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"؟

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج “الشبكة” مرور عام على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد قواعد ومستوطنات غلاف غزة.

واستحضرت الحلقة أبرز ما حدث في ذلك اليوم ومحاولات "اللوبي الصهيوني" الترويج لمزاعم وادعاءات تبناها الرئيس الأميركي جو بايدن وثبت عدم صحتها مثل قطع مقاتلي حماس رؤوس أطفال يهود.

وتطرقت الحلقة إلى محاولات الإعلام الغربي شيطنة المقاومة الفلسطينية وإفراد مساحة واسعة لما تردده إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، مقابل البرود غالبا والصمت أحيانا في تناول المجازر الإسرائيلية الكبيرة في قطاع غزة.

وارتكبت إسرائيل مئات المجازر المروعة مثل قصف مخيمات اللاجئين في القطاع، وخيام النازحين، ومراكز الإيواء، ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، إضافة إلى مجزرتي مستشفيي الشفاء والمعمداني.

وسخِرت الحلقة من هجوم بعض النشطاء والإعلاميين العرب على المقاومة الفلسطينية وقولهم إنها "تتاجر بدماء الفلسطينيين"، وتنديدهم في الوقت ذاته بحملات المقاطعة زاعمين أنها "لا تخدم القضية الفلسطينية".