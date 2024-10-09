"الشبكة" يصطاد نتنياهو بـ"ملفات بيبي" ويسخر من سحب حاملتي الطائرات الأميركيتين

في قالب هزلي كوميدي تفاعل برنامج “الشبكة” مع مجموعة من أخبار الأسبوع المنوعة التي شهدها العالم، وتصدر العديد منها نشرات الأخبار في القنوات الإخبارية الجادة.

في قالب هزلي كوميدي تفاعل برنامج "الشبكة" مع مجموعة من أخبار الأسبوع المنوعة التي شهدها العالم، وتصدر العديد منها نشرات الأخبار في القنوات الإخبارية الجادة.

وفي هذا السياق علقت حلقة (18-9-2024) من برنامج "الشبكة" -التي يمكن مشاهدتها على منصة "الجزيرة 360" على قرار البنتاغون إنهاء مهمة حاملتي الطائرات الأميركيتين بالشرق الأوسط بعد التأكد من "جدية الرد الإيراني".

وعلقت على خبر آخر يخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقولها إن الأخير تقدم بطلب لمنع فيلم "ملفات بيبي" قبل التأكد من وضع علامة "+18" عليه.

كما تناولت الحلقة عددا من الأخبار الأخرى بنفس القالب الساخر.