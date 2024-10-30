"الشبكة" يتناول رئاسيات أميركا وتعامل أفيخاي أدرعي مع الإعلام العربي

تناول برنامج “الشبكة” الساخر في حلقته الجديدة جملة من الأحداث أبرزها اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ولصالح من ستصوت الجالية العربية، إضافة للهجوم الإسرائيلي على إيران وتداعياته.

وكذلك تناول "الشبكة" طريقة تعامل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مع الإعلام العربي ومحاولته "دس السم في العسل" لتمرير السردية الإسرائيلية والرسالة التي يسعى لإيصالها.

وتطرق البرنامج أيضا إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعهده أيضا بمساعدة الجيش اللبناني.

وأفرد "الشبكة" مساحة واسعة للحديث عن المعمم الشيعي محمد علي الحسيني، وقال ساخرا إنه "يبهر العالم بتوقعاته وأنباء عن تعيينه متحدثا غير رسمي باسم الاحتلال الإسرائيلي"، إضافة إلى مواضيع عربية أخرى.