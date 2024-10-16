"الشبكة" يتناول الحرب التي اندلعت بعد غناء "الجسمي" للسلام

تناول برنامج “الشبكة” الساخر عددا من المواضيع التي جرت خلال الأسبوع الماضي ومنها تقديم قوات الاحتلال دعما للسلطة الفلسطينية من أجل تعزيز الأمن بالضفة الغربية.

وتناول البرنامج أيضا حديث قناة "إم تي في" اللبنانية عن وجود "مسلحين" داخل مراكز الإيواء، وموقف بعض العرب المناهض للمقاومة في هذه الحرب وحديثهم عن أن فلسطين ليست قضيتهم.

كما تناول البرنامج الصورة التي ظهر فيها الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع مدون إسرائيلي، وتحدث عن اندلاع 3 حروب بعد أن غنَّى الجسمي للسلام.