مفتي القاعدة السابق يروي أسباب خروجه من التنظيم

في سنة 1998، عرض مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تكوين كيان جامع لكافة الحركات الجهادية تحت رايته، وهو ما أدى لاندماج جماعة الجهاد معه عام 2001، قبيل هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

ووفقا لما قاله المفتي السابق للقاعدة محفوظ ولد الوالد، في برنامج "مع تيسير" فإن بن لادن لم يستشر مجلس شورى التنظيم في هذا الاندماج، ولو من باب العلم بالشيء.

وقبل هذا الاندماج، كان زعيم القاعدة قد أفصح للمقربين منه عن نيته تنفيد عملية كبرى لجلب الولايات المتحدة إلى حرب في أفغانستان كان يعتقد أنها ستنتهي بتفكيكها كما حدث مع الاتحاد السوفياتي.

وفي هذا التوقيت كانت الاعتراضات قد تزايدت على سلوك بن لادن الذي حمل تجاهلا كبيرا لحركة طالبان الحاكمة لأفغانستان ولما يمكن أن تتعرض له البلاد كلها جراء هذه الخطوة، كما يقول ولد الوالد.

وكان رأي ولد الوالد الشرعي أن موافقة طالبان شرط للقيام بأي عمل عسكري ينطلق من أفغانستان، لكنه كان يعرف أن بن لادن لن يتراجع عما قرر المضي فيه، كما يقول.

رفض هجمات 11 سبتمبر

ورغم هذا الرفض الواسع في صفوف التنظيم الذي أعرب كثير من قادته (ومنهم أبو محمد المصري وأبو عبيدة الموريتاني) عن رفضهم تدريب مقاتلين على أمر يرونه غير شرعي، وهو ما عرضه ولد الوالد، على بن لادن، الذي قرر الاستماع لهم.

وخلال هذا اللقاء، طلب زعيم القاعدة من الحاضرين طرح ما لديهم من اعتراضات فكان رأيهم أنه لا يجوز القيام بعمل قررت لجنة الفتوى أنه غير شرعي، حسب ما قاله ولد الوالد.

وفي المرحلة نفسها، سمح زعيم طالبان الملا عمر لبن لادن بالعمل ضد اليهود بدلا من العمل ضد الولايات المتحدة، وكان هدفه من هذا الأمر توجيه طاقة زعيم القاعدة الجهادية ضد خصوم لا يشنون حربا على أفغانستان.

لكن بن لادن كان قد وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من الإعداد لأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وقد حاول توجيهها إلى ضرب أهداف يهودية داخل أميركا لكنه وجد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة وأقل مكاسب، حسب ولد الوالد.

والغريب -كما يقول ولد الوالد- أن بن لادن كان يعتقد أن الولايات المتحدة أجبن من أن ترد على أحداث 11 سبتمبر/أيلول، بعمل عسكري واسع.

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مبررات بن لادن

وكان مبرر زعيم القاعدة في هذا أن واشنطن لم ترد على استهداف حاملة الطائرات "يو إس إس كول" في خليج عدن، وأن أفغانستان ليس بها مواقع يمكن ضربها، فضلا عن أن الرئيس بيل كلينتون كان في نهاية ولايته ومن ثم فلن ينهيها بشن حرب.

بيد أن ولد الوالد يقول إن الولايات المتحدة لم ترد على ضرب "يو إس إس كول"، لأنها كانت تخطط لاعتقال بن لادن نفسه لكنها لم تنجح في ذلك.

وحاول بعض قادة القاعدة توجيه ضربة 11 سبتمبر/أيلول، إلى إسرائيل لكنهم فشلوا في ذلك، ومن ثم أعلن هؤلاء بوضوح رفضهم لكل المسوغات الشرعية التي ساقها بن لادن لتبرير عمله. وبعد هذا الموقف -كما يقول ولد الوالد- فقد امتنع عن حضور الجلسات الأسبوعية لقادة التنظيم.

وفي تلك الفترة، فقد بن لادن الكثير من حلمه وصبره وتغير على من حوله بسبب الضغوط الإعلامية والداخلية والخارجية عليه، حتى دب الخلاف بينه وبين بعض المجاهدين القدامى، وفق ولد الوالد.

كما بدأت الانتقادات توجه لبن لادن من مؤسسي جمعية الوفاء التي كانت تعمل في المجال الإنساني حصرا دون العمل العسكري، حيث حاول هؤلاء إثناءه عن أي عمل يجلب الحرب لأفغانستان، وهو ما أشعل غضبه عليهم، حسب ولد الوالد.

الخروج من التنظيم

وعند هذا الحد، بدأ ولد الوالد ترتيب أمور انسحابه من التنظيم وقد حاول الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري ومحمد صلاح، إقناعه بالتراجع عن قراره وإعادة علاقته ببن لادن، لكنه أكد لهم رفضه البقاء في تنظيم تحول لشركة خاصة.

وبنى ولد الوالد موقفه على أن بن لادن انفرد بكل قرارات التنظيم التي يتحمل الأعضاء توابعها، وأن انضمامه للعمل الجهادي عموما كان مناطه وجود بلد إسلامي يحكمه أمير يقطع في أمر السلم والحرب، وهو أمر لم يعد موجودا في ظل عدم التزام زعيم القاعدة بقرارات الملا عمر، الذي كان في حكم الأمير آنذاك، وفق قوله.

وفي بداية أغسطس/آب 2001، طلب ولد الوالد لقاء بن لادن بعد فترة من الغياب وأبلغه بأن الدور الذي انضم من أجله للقاعدة لم يعد موجودا، وصارحه بأنه يأخذ التنظيم كله ومعه أفغانستان إلى الهاوية، طالبا منه إعفاءه من منصبه.

ولم يتمكن بن لادن من إثنائه عن قراره فطلب منه تسليم مهامه لأيمن الظواهري، وطلب منه ألا تنقطع الأخوة التي جمعتهما سنوات، لكن هذا اللقاء -الذى جرى قبل أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر/أيلول- كان الأخير بين الرجلين، كما يقول ولد الوالد، الذي أكد عدم وجود الحد الأدنى من الاستعداد للحرب التي اندلعت جراء هذه الهجمات.