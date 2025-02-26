"رحلة" يحط رحاله بمنطقة "أسكودار" التركية

حل فريق برنامج “رحلة” ضيفا على مدينة إسطنبول التركية، وبالتحديد منطقة “أسكودار” الواقعة في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وتجول الفريق في أسواق كاراكوي، حيث تباع المأكولات والأسماك والحلويات التركية المشهورة مثل الحلقوم وغيرها من الحلويات التقليدية.

وفي القرية البولندية، استعمل فريق حلقة (2025/2/25) من برنامج "رحلة" مسيّرة صغيرة لرصد منظر القرية بالكامل.

ويحتوي الجانب الآسيوي من إسطنبول على الكثير من الأماكن الطبيعية مثل المحميات الطبيعية التي زار فريق "رحلة" إحداها واستمتع بمشاهد مختلف الحيوانات داخلها.

وبعد رحلة ممتعة في القرية البولندية التي تتمتع بمظاهر طبيعية خلابة، انتقل الفريق إلى مركز لتعليم لأطفال من اللاجئين السوريين بالعربية وتعليم القرآن الكريم، وعبّر الأطفال ببراءتهم عن قصصهم وعن أحلامهم وأمانيهم واشتياقهم لبلدهم سوريا.

وفي نهاية الرحلة تذوق الجميع مأكولات من القرية البولندية، وخاصة "الكوبير" وهو حبة بطاطا كبيرة تحشى بذرة ومخلل وفطر ومايونيز وجبن وزيتون، وبكل ما يطلبه الزبون من إضافات.

وفي منطقة إسكودار بالجانب الآسيوي من إسطنبول، زار فريق "رحلة" مسجد "تشامليجا" الذي يعد الأكبر في تركيا، ويسع لأكثر من 50 ألف شخص.

يذكر أن هذا المسجد بُني بمبادرة من الرئيس رجب أردوغان على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم قاعة مؤتمرات ومتحفا للآثار الإسلامية التركية، ومكتبة عامة ومعرض فنون.