فريق "رحلة" يستمتع بمناظر ومعالم إسطنبول التركية

في حلقة (2025/2/19) من برنامج “رحلة”، تجول فريق البرنامج في مدينة إسطنبول التركية، وزار أبرز المعالم في منطقة السلطان أحمد، ومنها حديقة “طوب هانة” الجميلة.

ويستمتع من يزور تركيا بأماكنها الخلابة، ومنها حديقة طوب هانة، التي تعرف إقبالا كبيرا من الناس الذي يبحثون عن الراحة والمناظر الطبيعية.

ولم يضيع الفريق المكون من شاب (ابن حتوتة) وشابة (سمية جمال بلقيس) فرصة تذوق بعض المأكولات التركية التقليدية، مثل القطمير والبقلاوة في منطقة السلطان أحمد.

كما زاروا منطقةً وسط إسطنبول تسمى زقاق الجزائري، وقد كان عند تأسيسه في بدايات القرن الـ19 يسمى الشارع الفرنسي، لكن تركيا غيرت اسمه إلى الشارع الجزائري نكاية في فرنسا وتذكيرا لها بالمجازر التي ارتكبتها في الجزائر.

وفي حي بلاط بإسطنبول، التقى الفريق شابا تركيا يتكلم اللغة العربية، يقول إنه بدأ منذ 3 سنوات مبادرة لمساعدة المحتاجين، ورافق الفريق إلى أحد البيوت التي يقيم بها عدد من الأطفال الصغار وسيدة، قالت إنهم قدموا من إدلب السورية بعد وفاة زوجها وعدد من أبنائها في القصف.

وتحدثت السيدة وهي تبكي عن الظروف الصعبة التي عاشتها في سوريا بسب الأوضاع التي مرت بها بلادها، مشيرة إلى أنهم في تركيا منذ 9 سنوات.

كما قالت سيدة أخرى كانت رفقة أحفادها إنها في تركيا منذ نحو 7 أشهر، وعبّرت عن شوقها لأهلها في سوريا، راجية أن تجتمع بهم قريبا.