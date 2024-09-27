علماء دين يدعون إلى تزويج الأبناء في سن الـ18 لحمايتهم

يدعو علماء دين واجتماع إلى إعادة النظر في مفهوم الأسرة بالإسلام، مؤكدين أهمية الزواج المبكر وتعزيز مكانة المرأة، كما يشددون على ضرورة حل المشكلات الأسرية بالحوار والإصلاح بعيداً عن العنف.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المسلمة في العصر الحديث، تناول الداعية الدكتور عمر عبد الكافي مع ضيوفه في حلقة جديدة من برنامج "حكم وحكمة" الذي تبثه منصة "الجزيرة 360" ويمكن متابعتها على هذا الرابط ضرورة إعادة النظر في مفهوم الأسرة في شريعة الإسلام وتعزيز قيمها الأساسية.

وأكد الشيخ عبد الكافي أهمية الزواج المبكر وتعزيز مكانة المرأة، مع التشديد على ضرورة حل المشكلات الأسرية بالحوار والإصلاح بعيداً عن العنف والمواجهة.

وقال إن "الأسرة وجهك الحقيقي، فكن فيها ما يسرك لا ما يشينك" مشيرا إلى أن العلاقة الزوجية في الإسلام تقوم على "ميثاق غليظ" وهو العقد السماوي بين الرجل والمرأة، والذي يهدف إلى تحقيق السكينة والمودة والرحمة.

وأثار خلال الحلقة قضية مهمة تتعلق بالزواج المبكر بالمجتمعات الإسلامية، داعيا إلى تشجيع الزواج عند بلوغ الشباب والفتيات سن 18 عاماً، وقال الشيخ "نحن نناشد من هذه المنصة العالم الإسلامي كله: إذا بلغ الشاب 18 وبلغت الفتاة 18، وجب علينا كمجتمع أن نشجع الجميع على الزواج في هذا العمر".