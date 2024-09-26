هل تورط مكتب الجزيرة برام الله في نقل الحقيقة لذلك أغلقته سلطات الاحتلال؟

في عالم مليء بالأحداث المتسارعة والأخبار المتلاحقة يواصل برنامج “الشبكة” في حلقة 2024/9/25 تقديم وجبة دسمة من السخرية والفكاهة، محولا الأخبار الجادة إلى مادة للضحك والتندر.

ففي حلقته الأخيرة المنشورة على منصة "الجزيرة 360" -والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط– تناول البرنامج خبر قيام قوات الاحتلال بإغلاق مكتب الجزيرة في رام الله، وبدلا من الإدانة المعتادة علق البرنامج ساخرا بأن السبب هو "تورط العاملين في نقل الحقيقة وفضح جرائم الحرب"، وكأن نقل الحقيقة أصبح جريمة يعاقب عليها القانون!

ومن فلسطين إلى لبنان، إذ أشار البرنامج إلى رد حزب الله على إسرائيل، مضيفا بسخرية "وما زلنا في انتظار الرد الإيراني" وكأن العالم كله في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت إيران ستشارك في الرد أم لا!

كما قدم البرنامج عددا من الأخبار والأحداث في قالب كوميدي ساخر.