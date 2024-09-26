نجوم كوميديا يناقشون في الورشة.. لماذا يفضل الناس الكوميديا اللفظية؟

خصص فريق برنامج “الورشة” -التي تبث على منصة ” الجزيرة 360″- موضوعه لأسرار الكوميديا اللفظية، وقدم مقطعا تمثيليا لزوج رافق زوجته لمكان إصلاح السيارات، لكنه يقع في سوء تفاهم ويضع نفسه في موقف مضحك.

وتعتمد الكوميديا اللفظية، وهي عكس كوميديا الموقف، على الكلام والحوار الصريح، وتشكل حوالي 90% من الكوميديا التي تقدم للناس.

ويقدم فريق برنامج" الورشة"، في جلسته بعض النكت، ويقوم بتحليلها، ويقول بعضهم إن أكثر الكوميديا والنكت التي يستهلكها الناس هي الكوميديا اللفظية التي تتناول الحياة اليومية، وكلما كانت النكتة قريبة من الناس كلما أضحكتهم.

ويقول جورج خباز، وهو ممثل ومؤلف ومنتج، إن عراب الكوميديا الفرنسية موليير قال إن أكثر من ضحك على مسرحية " البخيل" هو البخيل نفسه.

وفي الجلسة التي تجمع فريق" الورشة" الذي يقوده أحمد أمين، يتم النقاش حول النكت اللفظية وفن الكوميديا، يقول أمين إن الكوميديا هي أوسع بكثير، فمثلا يجلس شخصان في مقهى ويتبادلان النكت، وهي ظاهرة كانت موجود منذ القدم، وانتشرت في مصر وفي الدول العربية، وحتى بين الفرق المسرحية، حيث يمكن أن تعمل مسرحيات ردا على الطرف المنافس، كما كان الحال مع نجيب الريحاني وعلي الكسار.

كما تطرق أمين للحديث عن فن المونولوج، الذي انتشر في العديد من الدول بينها مصر، وتطور هذا الفن لاحقا وصار فنا مستقلا بذاته، حيث يمتلك الفنان وجهة نظر يكتبها ويعرضها لوحده، ثم استورد العرب مع الوقت ما يسمى بـ "ستاند آب كوميدي".

واختار الفريق الموضوع الذي يعكس الفكرة التي يتم نقاشها، وقام بكتابتها وتحويلها إلى "سكاتش"، وتدور حول رجل يرافق زوجته إلى ميكانيكي إصلاح السيارات. واللافت أن الزوج لا علاقة له بالميكانيكا ولا يفهم فيها.

وعندما تحاول الزوجة أن تستفسر عن المشكلة في سيارتها، يستوقفها الزوج ويمنعها من الحديث وهو موجود، ولكن تبيّن أن الزوج لا يعرف أبسط الأشياء عن ميكانيكا السيارات، ولا حتى مسافة سير السيارة أو مكان صنعها، لتتفاجأ الزوجة بذلك.

ومن خلال السكاتش الذي مثل دور الزوج فيه أحمد أمين، يطرح فريق "الورشة" فكرة سوء التفاهم في حوار الزوج مع مصلح السيارة.

وتجدون الحلقة كاملة في هذا الرابط في منصة "الجزيرة 360".