"ضحايا وأبطال" يستعرض مآسي الأطفال بلا "هويات" في العراق

تناول برنامج “ضحايا وأبطال” المآسي الحياتية والتعليمية التي تواجه أطفال العراق الذين فقدوا ذويهم وأوراقهم الثبوتية الرسمية في أعقاب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وسلط البرنامج في حلقته التي يمكن متابعتها من هذا الرابط على منصة الجزيرة 360 الضوء على قصة الطفل عزام ذي الـ11 عاما من مدينة الموصل، الذي يعيش واقعا مؤلما، حيث فقد والديه في قصف على المدينة القديمة، وأصبح مسؤولاً عن أخويه الأصغر سنا، والذين يعيشون جميعا مع عمتهم التي تتولى رعايتهم.

وكشف حديث عزام عن التحديات التعليمية التي يواجهها أطفال الموصل الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أبدا، لأنهم فقدوا أوراقهم الثبوتية "الهويات" ولا يملكون مالا ليدفعوه للمحامين لاستخراج أوراق من جديد من الجهات المختصة.