لا يختارونه مباشرة.. كيف ينتخب الأميركيون رئيسهم؟

حين وضع “الآباء المؤسسون” الدستور الأميركي وجدوا صعوبة في تحديد طريقة انتخاب رئيس البلاد، وقد فكروا ابتداء بتكليف أعضاء الكونغرس بهذه المهمة لكنهم تراجعوا خوفا من وقوع عمليات فساد.

كما لم يترك المؤسسون حق الاختيار للشعب مباشرة بسبب انتشار الجهل والأمية بشكل كبير في ذلك الوقت فضلا عن رغبتهم في عدم تهميش الولايات قليلة السكان.

في النهاية تم الاتفاق على طريقة معقدة تمنح الولايات حق اختيار الرئيس من خلال إرسال مندوبين للتصويت في مجمع انتخابي نيابة عن كل ولاية ويكون عدد ممثلي كل ولاية مساويا لعدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ.

وينص الدستور على حصول المرشح الفائز بأغلبية أصوات الولاية على أصوات أعضاء مجمعها الانتخابي جميعا وهذا يعني أن المواطنين لا يختارون الرئيس وإنما يختارون من سينتخبونه في المجمع الانتخابي.