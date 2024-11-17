تحديات وألغاز في مدينة كابادوكيا

ضمن رحلة التحديات والاستكشاف، زار فريق “ميراث” مدينة كابادوكيا التركية، التي تسمى بالجوهرة المخفية، والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتتميز مدينة كابادوكيا، ويعني اسمها أرض الخيول الجميلة، بطبيعة جغرافية فريدة من نوعها، حيث تبدو للزائر بكهوفها وبتكويناتها الصخرية كأنها لوحة فنية. واستقطبت عام 2023 حوالي 5 ملايين سائح من كل أنحاء العالم.

وقام فريق برنامج "ميراث" بعملية تحدّ، تقضي بركوب اثنين منهم للخيل، وعيونهما معصوبة، مع فتحها من حين إلى آخر، بغرض حفظ أعلام الدول العربية التي تكون في مسار السير، وفي النهاية يحدد الفائز بالنقاط.

واللافت أن الخيل الموجودة في مدينة كابادوكيا تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من وزارة الزراعة التركية، وقد زرعت رقاقة إلكترونية تثبت هويتها وتاريخها الوراثي والصحي، وتتابع وضعها.

اما التحدي الثاني، فكان داخل ما تسمى "الكنيسة المظلمة"، التي تعتبر من أهم معالم "متحف غورمه" المفتوح، حيث طلب من الفريق فك شيفرة مؤلفة من 3 أرقام، وحصلت المجموعة الفائزة من خلاله على 4 نقاط.

وحظي الفريق في نهاية الرحلة بعرض ليلي ضوئي يستعرض التراث الثقافي لمدينة كابادوكيا، وقصصا تاريخية عن حياة السكان القدامى في المنطقة، وهو ما أثار إعجاب الفريق.