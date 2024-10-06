دور القبيلة في تشكيل الخليج من العهد النبوي إلى عصر الاستعمار

استضاف بودكاست “ما بعد النفط” على منصة “أثير”، في حلقة جديدة الدكتور جاسم الجزاع، أستاذ الإدارة في الجامعة الدولية بالكويت والباحث في التاريخ العربي والإسلامي، لمناقشة الدور المحوري للقبيلة بالخليج.

وتناولت الحلقة، التي يقدمها سعد القحطاني والمعنونة بـ"كيف أثرت القبيلة في شكل الخليج من العهد النبوي إلى الاستعمار"، تاريخ القبيلة وتأثيرها على المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة عبر قرون.

وأكد الجزاع على الحضور الدائم للقبيلة في شبه الجزيرة العربية، مشيرا إلى تأثيرها المتبادل مع السياسة والأحداث التاريخية.

واستعرض البودكاست في حلقات سابقة الدور الذي لعبته القبائل منذ ظهور الإسلام وحتى العصر الحديث، مسلطا الضوء على كيفية تعامل القبيلة مع القوى الاستعمارية، كما ناقش مساهمة القبائل في تأسيس الإمارات والممالك الخليجية القائمة اليوم، مما يبرز أهميتها في تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة.

كما توقف البودكاست أيضا عند العلاقة المعقدة بين القبيلة والدولة الحديثة، متناولا قضايا مهمة مثل كيفية التعامل مع شيوخ القبائل في ظل الأنظمة الحديثة، وأسباب نزع السلاح من أفراد القبيلة.

وتسلط هذه النقاط الضوء على التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث وكيفية تكيّف النظام القبلي معها.

ويأتي هذا البودكاست في إطار سلسلة "ما بعد النفط" التي تهدف إلى تقديم رؤى معمقة حول تاريخ وحاضر ومستقبل منطقة الخليج، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والسياسية التي شكلت هوية المنطقة عبر العصور.

وبهذه الحلقة، يقدم بودكاست "ما بعد النفط" إضاءة مهمة على دور القبيلة في تاريخ الخليج، مساهمًا في فهم أعمق للديناميكيات التي شكلت المنطقة وما زالت تؤثر فيها حتى يومنا هذا.