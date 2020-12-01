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24:57
من برنامج:
متفرقات
الصادق المهدي.. العمل بين قطبي الثنائيات
تناول فيلم الصادق المهدي حياة الزعيم السياسي والديني السوداني الذي رحل قبل أيام، وعرض لظروف نشأته إلى أن أصبح زعيم حزب الأمة وطائفة الأنصار، كما تنقل بين الحكم رئيسا للوزراء، والمعارضة مرورا بالسجن.
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1/12/2020
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