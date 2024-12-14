"ميراث" ينهي موسمه في تركيا بمشاركة نجمي مسلسل المؤسس عثمان

اختتم فريق برنامج “ميراث” موسمه الأول ورحلته المثيرة في تركيا بالحلقة العاشرة والأخيرة التي أقيمت في موقع تصوير اثنين من أبرز المسلسلات التاريخية التركية وهما “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان”.

شهدت الحلقة أجواء استثنائية في مدينة بوزداغ للتصوير، التي تحتضن قلاعا تاريخية مثل قلعة "إينجو" وشُيدت لتجسيد معارك مؤسس الدولة العثمانية عثمان غازي، واستضافت الحلقة نجمي مسلسل "المؤسس عثمان" فاروق آران وبيلجين شمشك.

وقد اندمج المتسابقون في أجواء الحماسة والتحدي، حيث خاضوا سلسلة من المنافسات التي استوحت فكرتها من طابع المكان التاريخي والحرف التقليدية.

وبدأت التحديات بتجربة النفخ في الزجاج، وهي تقنية تقليدية لصناعة المصنوعات الزجاجية، حيث طُلب من المتسابقين صناعة خرزة زجاجية بدقة وإتقان، مما أضاف طابعًا من التفاعل مع الموروث الحرفي الذي اشتهرت به المنطقة.

كما زار المتسابقون نموذج مدينة "سوك" التي بُنيت خصيصا لتصوير أحداث "قيامة أرطغرل"، وتعرّفوا على تفاصيل تعكس حياة الحقبة العثمانية المبكرة.

وفي تحدٍ آخر، طُلب من المتسابقين توصيل صور متطابقة دون تداخل الخطوط، وقد أظهرت المهمة تركيزا كبيرا على مهارات الفريقين في التنسيق والدقة.

وانتقلت المنافسة إلى بناء نموذج لبرج غلاطة باستخدام قطع خشبية، في سباق استغرق 10 دقائق فقط، ومن ثم واجه المتسابقون تحديا فكريا بلعبة "الروبيك كيوب"، حيث طُلب منهم إكمال شكل اسم "ميراث" على أحد جوانب المكعب خلال 5 دقائق.

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مفاجأة الحلقة

وشكل لقاء نجمي مسلسل "المؤسس عثمان" فاروق آران وبيلجين شمشك مفاجأة مبهجة للمتسابقين، حيث رحبَا بهم وسلما الجائزة للفريق الفائز، وقد أضاف وجودهما لمسة خاصة للحلقة، وجعلها أكثر ارتباطًا بسياق المسلسلات التي تحتفي بالموروث التاريخي.

وانتهت المنافسة بفوز فريق "عقاب" بـ55 نقطة مقابل 44 نقطة لفريق "عرين"، ليحصل الفريق الفائز على جائزة نصف مليون ليرة تركية.

وتضمنت الجائزة رسالة رمزية عبّرت عن قيم التعارف والاحتفاء بالتنوع الثقافي، حيث حملت تحية من الشعب التركي إلى الجمهور العربي.

وعبّر المتسابقون في ختام الرحلة عن مشاعر مختلطة بين الحماسة والتوتر، وأشادوا بتجربتهم في البرنامج، التي أتاحت لهم فرصة استكشاف التاريخ والحضارة التركية من منظور جديد، والاحتكاك المباشر بثقافة أثرية مستوحاة من أجواء أشهر المسلسلات التاريخية.

وساهمت المسلسلات التركية مثل "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان" في تعريف الملايين حول العالم بالإرث العثماني من خلال سرد قصص مشوقة جسدت نشأة الدولة العثمانية وصراعها لتحقيق الاستقرار، وقد استقطبت هذه الأعمال الدرامية اهتمامًا عالميًا بفضل تفاصيلها الدقيقة وتصويرها الحي للحياة الاجتماعية والسياسية في تلك الحقبة.

وبهذا، تكون رحلة برنامج "ميراث" قد أنهت فصلها الأول في تركيا، متوجةً تجربة مليئة بالإثارة والتحدي، مع وعد بالمزيد من المغامرات في محطاتها القادمة.