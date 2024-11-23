تحديات خطيرة في كابادوكيا

واصل فريق برنامج “ميراث” جولته في مدينة كابادوكيا التركية، واكتشف أسرارها وطبيعتها الساحرة.

ونزل أعضاء الفريق إلى وادي أهلارا الذي يعد الأعمق والأطول في مدينة كابادوكيا، واكتشفوا جمال الطبيعة الخلابة المحيطة بهذا النهر.

ومن أمام النهر واجه الفريق أول تحدٍ يقضي باصطياد الأسماك التي تسبح في مياه النهر، والذي يصطاد أكبر عدد من الأسماك يحصل على 4 نقاط.

وانتقل فريق برنامج "ميراث" بعد ذلك إلى قلعة "أوتشهيصار"، والتي تقع في أعلى نقطة في كابادوكيا، وتتكون من الأحجار والمجسمات الصخرية.

كما توقف المشتركون عند مدينة كايماكلي التاريخية التي تقع تحت الأرض، وتتألف من 8 طوابق، وهناك واجه الفريق التحدي الثاني الذي حصل بموجبه المجموع الفائزة على نقاط.

بعد ذلك دخل المشتركون إلى أقبية ضيقة عاشت فيها بعض الشعوب قديما وبنت حياتها هناك.