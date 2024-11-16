فريق "ميراث" يواجه تحديات مثيرة بمدينة بورصة

حطّ فريق برنامج “ميراث” رحاله هذه المرة في مدينة بورصة التركية التي تحظى بأهمية رمزية كبيرة، وكانت يوما عاصمة للدولة العثمانية.

وبدأ الفريق رحلته من أحد أهم معالم مدينة بورصة، وهو ضريح عثمان غازي بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ثم برج الساعة الذي وضع في منطقة عالية وكان يستخدم للمراقبة، فقد وُضع أمام الفريق تحدٍّ يقضي باكتشاف الصورة الأصلية للبرج من بين 5 صور سلّمت إليهم ومنحت المجموعة التي ربحت التحدي 4 نقاط.

وزار الفريق "سوق الحرير" الذي يعد من أهم معالم مدينة بورصة التاريخية والثقافية والحضارية، وتعرض فيه العديد من المنتوجات، بعدما كان مخصصا لتجار الحرير فقط. وكان هذا الصرح قد بني قبل 500 سنة بأمر من السلطان العثماني بايزيد الثاني، ثامن سلاطين الدولة العثمانية.

كما زار مغارة وشلالات أويلات، وهناك طرح على الفريق التحدي الثاني، إذ قسم الفريق إلى مجموعتين تتخذ كل واحدة مسارا مختلفا، ولكنهما يلتقيان عند نقطة واحدة.

وكانت المفاجأة التي قدمت للفريق أنهم عقدوا جلسة تراثية موسيقية مع أحد العازفين الأتراك، الذي قدم لهم ألحانا وعزفا خاصا بالمناطق التركية وبينها مدينة بورصة.