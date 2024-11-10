"ميراث" يواصل رحلته وسط معالم إسطنبول التاريخية

واصل برنامج “ميراث” في حلقته الثانية تعريف متسابقيه بمعالم مدينة إسطنبول حيث زاروا برج “غالاطا” وجامع السليمانية الذي بناه السلطان سليمان القانوني.

وقد كلّف القانوني أهم مهندسي البلاد في ذلك الوقت ببناء المسجد، وهو المعماري سنان الذي قال إنه بنى مسجدا سيظل باقيا إلى يوم القيامة ما لم تتدخل يد الإنسان لهدمه.

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