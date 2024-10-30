مسارات أبرز القرارات الأميركية عسكريا في سوريا منذ 2011

لعبت الولايات المتحدة الأميركية دورا بارزا خلال سنوات الحرب في سوريا عبر الإدارات الأميركية المتعاقبة، فما أبرز القرارات الأميركية عسكريا في سوريا منذ 2011؟